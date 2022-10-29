https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odullerinin-sahiplerini-acikladi-1062852108.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu yıl... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T23:36+0300

2022-10-29T23:36+0300

2022-10-29T23:37+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri

ajda pekkan

aşık veysel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim-kültür alanında Hayreddin Karaman, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor, dans-bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanda Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, 'Vefa Ödülü'ne ise Aşık Veysel değer görüldü.

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cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri, ajda pekkan, aşık veysel