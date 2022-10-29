Çin, 'Şiyan-20C' uydusunu uzaya fırlattı
© REUTERS / CHINA DAILYÇin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang)
Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-20C" uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
A Long March 2D lifted off from Jiuquan at 0101 UTC Oct. 29, successfully sending the Shiyan-20C satellite into orbit. Satellite for "in-orbit verification tests of new technologies such as space environment monitoring." Launch #47 for China in 2022. https://t.co/8YDhIsxg0M pic.twitter.com/DBNUAcnKEV— Andrew Jones (@AJ_FI) October 29, 2022
Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445'inci başarılı taşıma görevi oldu.
China on Sat sent a new satellite into planned orbit from Jiuquan Satellite Launch Center in NW China.— Chinese Embassy in Switzerland (@ChinaEmbinCH) October 29, 2022
The satellite will be mainly used for in-orbit verification of new technologies such as space environment monitoring.
(Wang Jiangbo/Xinhua) pic.twitter.com/r1hsT7YXe5