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https://sputniknews.com.tr/20221029/cin-siyan-20c-uydusunu-uzaya-firlatti-1062841953.html
Çin, 'Şiyan-20C' uydusunu uzaya fırlattı
Çin, 'Şiyan-20C' uydusunu uzaya fırlattı
Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T13:37+0300
2022-10-29T13:37+0300
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Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-20C" uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, uydu
çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, uydu

Çin, 'Şiyan-20C' uydusunu uzaya fırlattı

13:37 29.10.2022
© REUTERS / CHINA DAILYÇin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang)
Çin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© REUTERS / CHINA DAILY
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Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-20C" uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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