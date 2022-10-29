Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221029/chpli-agbaba-laiklik-bizim-ulkemizin-beka-meselesidir-1062832909.html
CHP'li Ağbaba: Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir
CHP'li Ağbaba: Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir. Laiklik olmadan hiçbir şey olmaz" dedi. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T03:53+0300
2022-10-29T03:58+0300
türkiye
veli ağbaba
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
laik
cumhuriyet
mustafa kemal atatürk
kurtuluş savaşı
kurtuluş savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062832594_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_33c99362b7f19de1981b0337fa0e9569.jpg
Karabağlar Belediyesi tarafından Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik" söyleşisinin moderatörlüğünü yapan Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada örneği olmayan bir şekilde kurulduğunu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.Ağbaba, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının şartlara rağmen Anadolu insanına inanarak ve onları örgütleyerek, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırdığını belirtti. Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:'Laiklik olmadan hiçbir şey olmaz'Türkiye'nin her şeye rağmen İslam ülkeleri arasında hala kendi iç barışını koruduğunu kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:Özel: Çok kritik bir kavşağa doğru yaklaşıyoruzCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün altılı masayı oluşturan partilerin farklı görüşlerinin bulunduğunu belirterek, "Ama hepsi şuna inanıyor. Basın özgür olmalı, mahkemeler bağımsız olmalı, propaganda serbest olmalı ve millet kime vazife veriyorsa onun vazife verdikleri tek başına veya koalisyon halinde, bir denge içinde ve denetime tabi olarak bu ülkeyi yönetmeliler. O yüzden çok kıymetli bir ayrım ve çok kritik bir kavşağa doğru yaklaşıyoruz" dedi.Her şeyin başının kuvvetler ayrılığından geçtiğini kaydeden Özel, bu yüzden güçlü bir parlamento gerektiğini ifade etti.Özel, iktidara gelmeleri halinde yargıyı ele geçirme gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Gelelim ve bir şey yapalım. Bir daha ne yüksek yargı, ne kürsü hakimleri, hiçbirisi bir siyasi partinin güdümüne girmesin. Aldıkları eğitimin ve mesleklerinin icap ettirdiği tarafsızlıkla ve vicdanlarıyla karar versinler, kimseden korkmasınlar. Yani yargıyı ele geçirmenin değil ele geçirilmeyecek bir yargı inşa etmenin peşindeyiz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062832594_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_2cb4c6338c4c019dff2a998c75c38eff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), laik, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı
veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), laik, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı

CHP'li Ağbaba: Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir

03:53 29.10.2022 (güncellendi: 03:58 29.10.2022)
© Twitter Karabağlar Belediyesi tarafından Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik" söyleşisinin moderatörlüğünü yapan Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada örneği olmayan bir şekilde kurulduğunu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Karabağlar Belediyesi tarafından Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik söyleşisinin moderatörlüğünü yapan Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada örneği olmayan bir şekilde kurulduğunu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Twitter
Abone olTelegram
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir. Laiklik olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.
Karabağlar Belediyesi tarafından Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik" söyleşisinin moderatörlüğünü yapan Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada örneği olmayan bir şekilde kurulduğunu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Ağbaba, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının şartlara rağmen Anadolu insanına inanarak ve onları örgütleyerek, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırdığını belirtti. Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkçe gelince hafızamız yok oldu' diyenler aslında bu toprakların çocukları değil. Onlar o gün Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı meydan okuyan Atatürk'e karşılar. Onların hocaları fesli Kadirler, Vahdettinler olduğunu da buradan bir kez daha ifade edelim. Fesli Kadir kim, 'keşke Yunan kazansaydı diyen bir meczup.' Atatürk'ün annesiyle ilgili ağza alınmayacak hakaretleri yapan birisi.”

'Laiklik olmadan hiçbir şey olmaz'

Türkiye'nin her şeye rağmen İslam ülkeleri arasında hala kendi iç barışını koruduğunu kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:
"Türkiye örneğin Mısır, Irak, İran, Afganistan, Bangladeş, Sudan, Tunus, Libya değilse bunu herkes bilsin ki bunu laikliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize borçluyuz. Türkiye bugün Suriye'deki gibi 12 yaşındaki kızlarımız köle pazarına satılmıyorsa ya da insanlarımız mezhebinden dolayı ciğerleri sökülüp yenilmiyorsa, 7-8. kattan atılmıyorsa ya da türban takmadığı için öldürülmüyorsa, bunu laikliğimize borçluyuz ve laikliği bu ülkeye kazandıran bu toprakları yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Laiklik bizim ülkemizin beka meselesidir. Laiklik olmadan hiçbir şey olmaz."

Özel: Çok kritik bir kavşağa doğru yaklaşıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün altılı masayı oluşturan partilerin farklı görüşlerinin bulunduğunu belirterek, "Ama hepsi şuna inanıyor. Basın özgür olmalı, mahkemeler bağımsız olmalı, propaganda serbest olmalı ve millet kime vazife veriyorsa onun vazife verdikleri tek başına veya koalisyon halinde, bir denge içinde ve denetime tabi olarak bu ülkeyi yönetmeliler. O yüzden çok kıymetli bir ayrım ve çok kritik bir kavşağa doğru yaklaşıyoruz" dedi.
Her şeyin başının kuvvetler ayrılığından geçtiğini kaydeden Özel, bu yüzden güçlü bir parlamento gerektiğini ifade etti.
Özel, iktidara gelmeleri halinde yargıyı ele geçirme gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Gelelim ve bir şey yapalım. Bir daha ne yüksek yargı, ne kürsü hakimleri, hiçbirisi bir siyasi partinin güdümüne girmesin. Aldıkları eğitimin ve mesleklerinin icap ettirdiği tarafsızlıkla ve vicdanlarıyla karar versinler, kimseden korkmasınlar. Yani yargıyı ele geçirmenin değil ele geçirilmeyecek bir yargı inşa etmenin peşindeyiz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала