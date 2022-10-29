Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay: TOGG teknolojik değişimin de adresi olacak

"TOGG, özellikle başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacak. Bu yatırım ve bu teknolojik değişimin başta savunma sanayi, havacılık, bilişim sektörü olmak üzere birçok sektörü de ciddi anlamda destekleyecek. TOGG hem yerli hem Bursalı. Bu vizyonu ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve 5 babayiğide çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırım yapmaları, bu riske girmeleri çok değerliydi. Bursa adına ve ülkemiz adına hepsine çok teşekkür ediyorum."