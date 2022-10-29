https://sputniknews.com.tr/20221029/ataturk-dizisinin-ilk-tanitimi-yayinlandi-1062831621.html

'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Disney+'ın "Atatürk" dizisinin ilk tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak izleyiciyle buluştu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T01:20+0300

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aras bulut iynemli

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Disney+, heyecanla beklenen Atatürk dizisinden ilk tanıtım fragmanını paylaştı.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dizide Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Aras Bulut İynemli canlandıracak.Yarbay Mustafa Kemal'i 10 Ağustos 1915'te, taarruz öncesi Conk Bayırı'nda gösteren tanıtım filminde, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini" dizelerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” yanıtı yer alıyor.Yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220425/mehmet-gunsur-disneyin-ataturk-dizisinde-ali-riza-efendiyi-canlandiracak-1055843942.html

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