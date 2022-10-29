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https://sputniknews.com.tr/20221029/ataturk-dizisinin-ilk-tanitimi-yayinlandi-1062831621.html
'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
Disney+'ın "Atatürk" dizisinin ilk tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak izleyiciyle buluştu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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disney plus
dizi
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Disney+, heyecanla beklenen Atatürk dizisinden ilk tanıtım fragmanını paylaştı.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dizide Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Aras Bulut İynemli canlandıracak.Yarbay Mustafa Kemal'i 10 Ağustos 1915'te, taarruz öncesi Conk Bayırı'nda gösteren tanıtım filminde, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini" dizelerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” yanıtı yer alıyor.Yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220425/mehmet-gunsur-disneyin-ataturk-dizisinde-ali-riza-efendiyi-canlandiracak-1055843942.html
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disney, disney plus, dizi, aras bulut iynemli
disney, disney plus, dizi, aras bulut iynemli

'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

01:20 29.10.2022 (güncellendi: 01:27 29.10.2022)
© YouTube/Disney+''Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
'Atatürk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© YouTube/Disney+'
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Disney+'ın "Atatürk" dizisinin ilk tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak izleyiciyle buluştu.
Disney+, heyecanla beklenen Atatürk dizisinden ilk tanıtım fragmanını paylaştı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dizide Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Aras Bulut İynemli canlandıracak.
Yarbay Mustafa Kemal'i 10 Ağustos 1915'te, taarruz öncesi Conk Bayırı'nda gösteren tanıtım filminde, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini" dizelerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” yanıtı yer alıyor.
Yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.
Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
Mehmet Günsür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
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Mehmet Günsür, Disney+'ın Atatürk dizisinde: Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak
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