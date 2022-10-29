https://sputniknews.com.tr/20221029/almanyada-ig-metall-sendikasi-uyari-grevi-karari-aldi-1062832456.html
Almanya'da IG Metall sendikası 'uyarı grevi' kararı aldı
Almanya'da IG Metall sendikası 'uyarı grevi' kararı aldı
Almanya'da IG Metall sendikası, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'daki (KRV) bazı şirketlerde "uyarı grevi" kararı aldı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T03:33+0300
2022-10-29T03:33+0300
2022-10-29T03:41+0300
dünya
almanya
kuzey ren vestfalya
kuzey ren vestfalya (krv)
grev
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Metal ve elektrik endüstrisindeki ücret anlaşmazlığı sonucu sendika tarafından alınan grev kararının, bu gece 00.01'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.Yarın sabah Dinslaken, Hagen, Wuppertal, Monheim, Bielefeld'de ve Bocholt şehirlerinde, pazar günü ise Recklinghausen'de bir uyarı grevi yapılacak.IG Metall sendikası tarafından diğer toplu pazarlık bölgelerinde farklı tarihlerde uyarı grevleri planlandığı belirtildi.Yaklaşık 700 bini KRV eyaletinde olmak üzere sektörde ülke çapında 4 milyon kişi istihdam ediliyor.
almanya
kuzey ren vestfalya
kuzey ren vestfalya (krv)
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almanya, kuzey ren vestfalya, kuzey ren vestfalya (krv), grev
almanya, kuzey ren vestfalya, kuzey ren vestfalya (krv), grev
Almanya'da IG Metall sendikası 'uyarı grevi' kararı aldı
03:33 29.10.2022 (güncellendi: 03:41 29.10.2022) Abone ol
Almanya'da IG Metall sendikası, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'daki (KRV) bazı şirketlerde "uyarı grevi" kararı aldı.
Metal ve elektrik endüstrisindeki ücret anlaşmazlığı sonucu sendika tarafından alınan grev kararının, bu gece 00.01'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.
Yarın sabah Dinslaken, Hagen, Wuppertal, Monheim, Bielefeld'de ve Bocholt şehirlerinde, pazar günü ise Recklinghausen'de bir uyarı grevi yapılacak.
IG Metall sendikası tarafından diğer toplu pazarlık bölgelerinde farklı tarihlerde uyarı grevleri planlandığı belirtildi.
Yaklaşık 700 bini KRV eyaletinde olmak üzere sektörde ülke çapında 4 milyon kişi istihdam ediliyor.