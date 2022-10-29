https://sputniknews.com.tr/20221029/almanyada-ig-metall-sendikasi-uyari-grevi-karari-aldi-1062832456.html

Almanya'da IG Metall sendikası 'uyarı grevi' kararı aldı

Almanya'da IG Metall sendikası 'uyarı grevi' kararı aldı

Almanya'da IG Metall sendikası, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'daki (KRV) bazı şirketlerde "uyarı grevi" kararı aldı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T03:33+0300

2022-10-29T03:33+0300

2022-10-29T03:41+0300

dünya

almanya

kuzey ren vestfalya

kuzey ren vestfalya (krv)

grev

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Metal ve elektrik endüstrisindeki ücret anlaşmazlığı sonucu sendika tarafından alınan grev kararının, bu gece 00.01'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.Yarın sabah Dinslaken, Hagen, Wuppertal, Monheim, Bielefeld'de ve Bocholt şehirlerinde, pazar günü ise Recklinghausen'de bir uyarı grevi yapılacak.IG Metall sendikası tarafından diğer toplu pazarlık bölgelerinde farklı tarihlerde uyarı grevleri planlandığı belirtildi.Yaklaşık 700 bini KRV eyaletinde olmak üzere sektörde ülke çapında 4 milyon kişi istihdam ediliyor.

almanya

kuzey ren vestfalya

kuzey ren vestfalya (krv)

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almanya, kuzey ren vestfalya, kuzey ren vestfalya (krv), grev