https://sputniknews.com.tr/20221029/akademisyen-yazar-prof-dr-erol-manisali-vefat-etti-1062845692.html

Akademisyen yazar Prof. Dr. Erol Manisalı vefat etti

Akademisyen yazar Prof. Dr. Erol Manisalı vefat etti

Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T18:23+0300

2022-10-29T18:23+0300

2022-10-29T18:23+0300

yaşam

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Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında yaşamını yitirdi.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Manisalı'nın, 40'ın üzerinde kitabı bulunuyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisalı'nın vefatı nedeniyle eşi Nuriye Manisalı'yı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Erol Manisalı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

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