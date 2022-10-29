https://sputniknews.com.tr/20221029/akademisyen-yazar-prof-dr-erol-manisali-vefat-etti-1062845692.html
Akademisyen yazar Prof. Dr. Erol Manisalı vefat etti
Akademisyen yazar Prof. Dr. Erol Manisalı vefat etti
Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T18:23+0300
2022-10-29T18:23+0300
2022-10-29T18:23+0300
yaşam
vefat
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Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında yaşamını yitirdi.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Manisalı'nın, 40'ın üzerinde kitabı bulunuyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisalı'nın vefatı nedeniyle eşi Nuriye Manisalı'yı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Erol Manisalı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.
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vefat
Akademisyen yazar Prof. Dr. Erol Manisalı vefat etti
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Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.
Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Manisalı'nın, 40'ın üzerinde kitabı bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisalı'nın vefatı nedeniyle eşi Nuriye Manisalı'yı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Erol Manisalı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.