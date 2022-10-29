https://sputniknews.com.tr/20221029/ahmet-agaoglu-tesislerin-istimlak-edilmemesi-icin-direnirim-basarili-olamazsam-gorevi-birakirim-1062844414.html

Ahmet Ağaoğlu: Tesislerin istimlak edilmemesi için direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım

Ahmet Ağaoğlu: Tesislerin istimlak edilmemesi için direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni hava alanı için Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnç göstereceğini, bunda... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T16:39+0300

2022-10-29T16:39+0300

2022-10-29T16:41+0300

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türkiye

trabzonspor

trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu

ahmet ağaoğlu

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Trabzonspor 52 Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve divan kurulu üyeleri katıldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasına Cumhuriyet’in 99.yılını kutlayarak başladı. Ağaoğlu, "Allah hepimize Cumhuriyetimizin 100.yılında yine hep birlikte aynı coşku ve duyarlılıkla 100. yılımızı kutlamayı nasip etsin. Yönetim kurulu olarak olabildiğince şeffaf olarak yapmış olduğumuz her faaliyette ve girişimde hem camiamızı hem divanı ve hem de taraftarlarımızı bilgilendirme konusunda hassasiyetle hareket etmekteyiz. Özellikle bu divan toplantısını hassasiyetle bekliyordum. Çünkü kamuoyunda Trabzonspor Kulübü’nün borcu 3.2 milyar, 3.6 milyar hatta biraz daha zorlasalar 4 milyar TL ve üzerine çıkacaktı ve Denetleme Kurulu'muzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 1 milyar 981 milyon TL borcu var. Burada tabi ki geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 108 milyon Euro civarında bir borca gerilediğini görüyoruz. Geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon TL, giderlerimiz 870 milyon TL bu giderlerin içerisinde çok önemli bir bölümü yine kur farkı ve faiz borcu gideri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Yeni havaalanı projesi içerisinde Trabzonspor Kulübü Tesislerinin de yer almasına ilişkin de Başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:Genel Kurul dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmalarla son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20220825/darphane-trabzonspora-hatira-parasi-basti-fenerbahceliler-tepki-gosterdi-1060366718.html

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türkiye, trabzonspor, trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu, ahmet ağaoğlu