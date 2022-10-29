https://sputniknews.com.tr/20221029/abd-polonyada-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062829594.html

ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

ABD'li nükleer enerji şirketi Westinghouse, Polonya'da nükleer santral inşa edecek. 2026 yılında inşaatına başlanacak olan santralin ilk reaktörünün ise 2033... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T00:13+0300

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'nın ilk nükleer enerji santralinin inşası için ABD'li Westinghouse nükleer enerji şirketini seçtiklerini duyurdu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Güçlü bir Polonya-ABD ittifakı, ortak girişimlerin başarısını garanti ediyor" diyen Başbakan Mateusz Morawiecki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yapılan son görüşmelerin ardından test edilmiş ve güvenli Westinghouse teknolojisine dayalı nükleer projenin hayata geçirilmesini onayladıklarını bildirdi. Morawiecki, kararın 2 Kasım Çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanacağını aktardı.Polonya hükümeti, Polonya Nükleer Enerji programı kapsamında ülkede 6 ile 9 gigawatt elektrik üretecek nükleer enerji santrallerinin inşaatına 40 milyar dolar harcayacak. Westinghouse enerji şirketinin ülkenin kuzeyindeki Pomeranya Voyavodalığı'na bağlı Lubiatowo-Kopalino köyü yakınlarında inşa edeceği nükleer santralin inşaatına 2026 yılında başlanacak. İlk reaktörün ise 2033 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.ABD'li firma dışında Fransız EDP ve Güney Koreli KNHP firması da nükleer santral inşaatı için Polonya'ya teklif vermişti.

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polonya, abd, nükleer, santral, nükleer santral