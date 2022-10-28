https://sputniknews.com.tr/20221028/tusiad-baskani-regulasyonlarla-bankalarin-kredi-vermesi-zorlasiyor-1062827565.html

TÜSİAD Başkanı Turan: Regülasyonlarla bankaların kredi vermesi zorlaşıyor

TÜSİAD Başkanı Turan: Regülasyonlarla bankaların kredi vermesi zorlaşıyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, krediye erişimin her geçen gün zorlaştığını belirtti. Turan, "Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T23:05+0300

2022-10-28T23:05+0300

2022-10-28T23:06+0300

ekonomi

muğla

bodrum esnaf sanayici ve iş insanları derneği (besiad)

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) iş birliği ile "9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi" düzenlendi.İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin ile BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı zirvede, Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerindeki iş insanları ile Azerbaycan ve Moldova'dan da davetliler yeni iş fırsatlarını konuştu.Yüz yüze görüşmeler ile panellerin de yapıldığı zirvede, küresel ısınma ve dijital markalaşma alanında yürütülecek çalışmalar ile bölgesel ve ulusal ekonomi konuları da ele alındı.Etkinliğe, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da arasında yer aldığı konuşmacılar söyleşilere katıldı.Bloomberg HT'nin haberine göre Patronlar kulübü reel sektörün krediye erişimi konusundaki zorluklara dikkat çekti.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, BESİAD-GESİFED İş İnsanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada krediye erişimin her gün zorlaştığını belirtti.Turan, "Krediye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var. Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu.Turan, atılan adımların hedeflere ulaşmada yeterli gelmediği durumda iktisadi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.Turan, "2013’ten bu yana global ekonomiden aldığımız payın hızla düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1,2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0,8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek" ifadelerini kullandı. 'Fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez'TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, para politikasına ilişkin mesajlar da verdi. Turan, fiyat istikrarı olmadan ekonominin doğru şekilde işlemeyeceğini söyledi.Turan para politikasına ilişkin şu mesajları verdi:'Cumhuriyet değerleri bizim kılavuzumuzdur'Turan, konuşmasında Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümüne ilişkin mesajlar da verdi.Turan, "99 yıl önce cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da; cumhuriyetimizin temellerini insanımıza yatırım yaparak, bilimin yolundan giderek ve siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallar üzerinden inşa ettiler. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerleri bizlerin de kılavuzudur. Bu çerçevede hedefimiz, toplumsal refah seviyesi yüksek, uluslararası arenada saygın, AB entegrasyonunu sağlamış, hukuk devletini güçlendirmiş, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, gençlerine güzel bir gelecek vaat eden bir Türkiye için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir" dedi.

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muğla, bodrum esnaf sanayici ve iş insanları derneği (besiad)