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Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak
Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak
AK Parti vizyon belgesi bugün düzenlenecek programda açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı" temalı vizyon belgesinde AK Parti'nin gelecek program ve hedefleri... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T10:01+0300
2022-10-28T10:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başta savunma sanayii olmak üzere çok sayıda yeni projeyi açıklayacak.11 siyasi parti davet edildiTürkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına aralarında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de bulunduğu 11 siyasi partinin genel başkanları da davet edildi. Deva ve Gelecek Partileri ile HDP ise davetli listesinde yer almıyor.Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.'Türkiye'nin yüzyılı' logosu hazırlandıAK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.'2052 vizyonunun inşasına başlıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/selvi-erdogan-konusmasinda-en-cok-farkliliklara-vurgu-yapacak-bundan-daha-guzel-bir-sey-var-mi-1062794154.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye
recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye

Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak

10:01 28.10.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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AK Parti vizyon belgesi bugün düzenlenecek programda açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı" temalı vizyon belgesinde AK Parti'nin gelecek program ve hedefleri tanıtılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başta savunma sanayii olmak üzere çok sayıda yeni projeyi açıklayacak.

11 siyasi parti davet edildi

Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına aralarında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de bulunduğu 11 siyasi partinin genel başkanları da davet edildi. Deva ve Gelecek Partileri ile HDP ise davetli listesinde yer almıyor.

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
POLİTİKA
Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?
09:53

'Türkiye'nin yüzyılı' logosu hazırlandı

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

'2052 vizyonunun inşasına başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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