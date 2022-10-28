Türk bayrağından yapılan pasta dünya rekoru kırdı

© AA Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Marina'da, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'nın da katıldığı etkinlikte, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları 100 parçadan oluşan pasta, hijyen koşulları da dikkate alınarak yan yana dizildi.