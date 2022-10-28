https://sputniknews.com.tr/20221028/tuik-domates-karpuz-ve-kuru-sogan-uretiminde-azalma-bekleniyor-1062802039.html

TÜİK: Domates, karpuz ve kuru soğan üretiminde azalma bekleniyor

TÜİK: Domates, karpuz ve kuru soğan üretiminde azalma bekleniyor

TÜİK tahminine göre, Türkiye’de bitkisel ürün üretim miktarları, bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 14.3, meyveler, içecek ve... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:42+0300

2022-10-28T13:42+0300

2022-10-28T13:44+0300

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomi

domates

üretim

kuru soğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54bb5bb7f28c8057b875f7a1e409716d.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıla ilişkin ‘Bitkisel Üretim 2. Tahmini’ verilerini açıkladı. Üretim miktarlarının, 2022 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14.3 artacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3.8 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre, üretim miktarlarının 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70 milyon ton, sebzelerde 31.7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25.8 milyon ton olarak gerçekleşecek.Tahıl ürünleri üretiminin, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.7 oranında artarak yaklaşık 38.5 milyon ton olacağı tahmin edildi.Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 11,9 oranında artarak 19.8 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 23 oranında artarak 8.3 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47.8 oranında artarak 8.5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 36.5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 32.2 oranında artarak 365 bin ton olacağı öngörüldü.Kuru fasulye üretiminde düşüş bekleniyorBaklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 22.1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulyenin yüzde 11.5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 75.4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patatesin yüzde 2 oranında artarak 5.2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14.8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 5.6 oranında artarak yaklaşık 2.6 milyon ton olacağı öngörüldü.Tütün üretiminin yüzde 15 oranında artarak 82.3 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 6.9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.Domates, karpuz ve kuru soğan üretimi azalacakSebze ürünleri üretim miktarının 2022 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yaklaşık 31.7 milyon ton olacağı tahmin edildi.Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden hıyarda yüzde 2.8, havuçta yüzde 33.3, beyaz lahanada yüzde 19 oranında artış olurken, domateste yüzde 0.7, karpuzda yüzde 1.5, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalış olacağı tahmin edildi.Meyve üretimi artacakMeyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.8 oranında artarak yaklaşık 25.8 milyon ton olacağı tahmin edildi.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 5.2, üzümde yüzde 13.5, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 12.5, erikte yüzde 8.5, çilekte yüzde 8.7, zeytinde yüzde 71.2 oranında artış olacağı öngörüldü.Mandalina, portakal ve limonda azalmaTurunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 17.7, portakalda yüzde 31.3, limonda yüzde 32.5 oranında azalış öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 11.8 oranında, Antep fıstığında yüzde 100.5 oranında artış olacağı tahmin edildi. İncirde yüzde 9.4, muzda da yüzde 12.9 oranında artış olacağı öngörüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-halciler-federasyonu-baskani-bu-kis-10-liranin-altinda-sebze-meyve-olmayacak-1061968501.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik), domates, üretim, kuru soğan