https://sputniknews.com.tr/20221028/ttb-merkez-konseyi-fincancinin-serbest-birakilmasini-istedi-1062788874.html
TTB Merkez Konseyi Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi
TTB Merkez Konseyi Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın serbest... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T00:56+0300
2022-10-28T00:56+0300
2022-10-28T00:56+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
ali ihsan ökten
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1043327220_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_da38b7db7ddb52737026ec87d271c32b.jpg
Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konseyi üyeleri, TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı açıklamada, "Fincancı özgür bırakılsın" ifadesini kullandı.Uzun yıllardır yaşam hakkı, sağlıkta şiddet, hekimlerin özlük hakları ve toplum sağlığı için büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Ökten, sağlıklı bir toplum için vazgeçilmez olan yoksulluğa karşı mücadelede sendikalarla, meslek ve kitle örgütleriyle mücadele ettiklerini söyledi.Toplumun sağlık ve yaşam hakkına sahip çıktıklarını anlatan Ökten, şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1043327220_135:0:935:600_1920x0_80_0_0_ed0ba86cc05095159fad52f46ccf1553.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), ali ihsan ökten
şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), ali ihsan ökten
TTB Merkez Konseyi Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi
Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi.
Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konseyi üyeleri, TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı açıklamada, "Fincancı özgür bırakılsın" ifadesini kullandı.
Uzun yıllardır yaşam hakkı, sağlıkta şiddet, hekimlerin özlük hakları ve toplum sağlığı için büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Ökten, sağlıklı bir toplum için vazgeçilmez olan yoksulluğa karşı mücadelede sendikalarla, meslek ve kitle örgütleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Toplumun sağlık ve yaşam hakkına sahip çıktıklarını anlatan Ökten, şunları söyledi:
"Fincancı, hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır. Hekimlerin, tıp öğrencilerinin, adli tıp uzmanlarının, bilim insanlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin Şebnem Hoca'sıdır. Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için, emek, demokrasi, özgürlük ve barış için, bilimin bağımsızlığı ve bilim insanlarının ifade özgürlüğü için TTB'ye ve Fincancı'ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz."