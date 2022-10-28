https://sputniknews.com.tr/20221028/ttb-merkez-konseyi-fincancinin-serbest-birakilmasini-istedi-1062788874.html

TTB Merkez Konseyi Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi

TTB Merkez Konseyi Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın serbest... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T00:56+0300

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2022-10-28T00:56+0300

türkiye

şebnem korur fincancı

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

ali ihsan ökten

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Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konseyi üyeleri, TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı açıklamada, "Fincancı özgür bırakılsın" ifadesini kullandı.Uzun yıllardır yaşam hakkı, sağlıkta şiddet, hekimlerin özlük hakları ve toplum sağlığı için büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Ökten, sağlıklı bir toplum için vazgeçilmez olan yoksulluğa karşı mücadelede sendikalarla, meslek ve kitle örgütleriyle mücadele ettiklerini söyledi.Toplumun sağlık ve yaşam hakkına sahip çıktıklarını anlatan Ökten, şunları söyledi:

türkiye

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şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), ali ihsan ökten