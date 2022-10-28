https://sputniknews.com.tr/20221028/toggun-renkleri-belli-oldu-1062825111.html
TOGG'un renkleri belli oldu
TOGG'un renkleri belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobilin renkleri belli oldu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:27+0300
2022-10-28T21:27+0300
2022-10-28T21:27+0300
türkiye
togg
otomobil
yerli otomobil
renk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057958864_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8c981fd6d0a6f99676b2a5467b88aa06.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki fabrikada hazırlıklar tamamlandı. TOGG tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları."
https://sputniknews.com.tr
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057958864_89:0:569:360_1920x0_80_0_0_0408d8fb401db3adae8861b203e33b3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
togg, otomobil, yerli otomobil, renk
togg, otomobil, yerli otomobil, renk
TOGG'un renkleri belli oldu
Abone ol
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobilin renkleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki fabrikada hazırlıklar tamamlandı.
TOGG tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları."