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TOGG'un renkleri belli oldu
TOGG'un renkleri belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobilin renkleri belli oldu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:27+0300
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türkiye
togg
otomobil
yerli otomobil
renk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki fabrikada hazırlıklar tamamlandı. TOGG tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları."
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togg, otomobil, yerli otomobil, renk
togg, otomobil, yerli otomobil, renk

TOGG'un renkleri belli oldu

21:27 28.10.2022
© AATogg
Togg - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobilin renkleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki fabrikada hazırlıklar tamamlandı.
TOGG tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları."
21:27
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