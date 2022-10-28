https://sputniknews.com.tr/20221028/toggun-renkleri-belli-oldu-1062825111.html

TOGG'un renkleri belli oldu

TOGG'un renkleri belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobilin renkleri belli oldu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

togg

otomobil

yerli otomobil

renk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki fabrikada hazırlıklar tamamlandı. TOGG tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları."

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