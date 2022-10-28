https://sputniknews.com.tr/20221028/taksimden-sultanahmete-gitmek-icin-300-tl-isteyen-taksiciye-para-cezasi-1062790507.html

Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 TL isteyen taksiciye para cezası

Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 TL isteyen taksiciye para cezası

Taksim’de, sivil trafik ekipleri tarafından taksi ve dolmuşlara yönelik denetim yapıldı. Uygulama esnasında Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T03:14+0300

2022-10-28T03:14+0300

2022-10-28T03:14+0300

türkiye

taksi

taksim

istanbul

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057090270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32a904d41a2da4ad7e130bb05f32ede9.jpg

Taksim Meydanı'nda Sivil Trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Meydanın girişine kurulan uygulama noktasında bekleyen ekipler, taksi ve dolmuşları durdurarak tek tek kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası yazıldı.Ekipler denetimler esnasında bir taksi sürücüsünün turistle pazarlık yaptığını görünce turistin yanına geldi. Turistten bilgi alan ekipler, taksicinin Sultanahmet’e gitmek için 300 lira istediğini öğrendi. Bunun üzerine taksiciye bin 823 lira para cezası uygulanarak araç trafikten 10 gün süre ile men edildi.Öte yandan bir başka taksicinin ise yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı belirlendi. Taksimetreyi açmayan sürücüye de bin 823 lira para cezası uygulanırken aracı 10 gün süre ile trafikten men edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221011/sisliden-besiktasa-100-lira-isteyen-taksiciye-ceza-yazildi-aracin-belediye-ruhsati-iptal-edildi-1062173384.html

türkiye

taksim

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, taksim, istanbul, para cezası