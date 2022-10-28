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https://sputniknews.com.tr/20221028/taksimden-sultanahmete-gitmek-icin-300-tl-isteyen-taksiciye-para-cezasi-1062790507.html
Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 TL isteyen taksiciye para cezası
Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 TL isteyen taksiciye para cezası
Taksim’de, sivil trafik ekipleri tarafından taksi ve dolmuşlara yönelik denetim yapıldı. Uygulama esnasında Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T03:14+0300
2022-10-28T03:14+0300
türkiye
taksi
taksim
istanbul
para cezası
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Taksim Meydanı'nda Sivil Trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Meydanın girişine kurulan uygulama noktasında bekleyen ekipler, taksi ve dolmuşları durdurarak tek tek kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası yazıldı.Ekipler denetimler esnasında bir taksi sürücüsünün turistle pazarlık yaptığını görünce turistin yanına geldi. Turistten bilgi alan ekipler, taksicinin Sultanahmet’e gitmek için 300 lira istediğini öğrendi. Bunun üzerine taksiciye bin 823 lira para cezası uygulanarak araç trafikten 10 gün süre ile men edildi.Öte yandan bir başka taksicinin ise yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı belirlendi. Taksimetreyi açmayan sürücüye de bin 823 lira para cezası uygulanırken aracı 10 gün süre ile trafikten men edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221011/sisliden-besiktasa-100-lira-isteyen-taksiciye-ceza-yazildi-aracin-belediye-ruhsati-iptal-edildi-1062173384.html
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taksi, taksim, istanbul, para cezası
taksi, taksim, istanbul, para cezası

Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 TL isteyen taksiciye para cezası

03:14 28.10.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Taksim’de, sivil trafik ekipleri tarafından taksi ve dolmuşlara yönelik denetim yapıldı. Uygulama esnasında Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira isteyen taksi şoförüne bin 823 lira para cezası kesilirken, araç trafikten 10 gün süre ile men edildi.
Taksim Meydanı'nda Sivil Trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Meydanın girişine kurulan uygulama noktasında bekleyen ekipler, taksi ve dolmuşları durdurarak tek tek kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası yazıldı.
Ekipler denetimler esnasında bir taksi sürücüsünün turistle pazarlık yaptığını görünce turistin yanına geldi. Turistten bilgi alan ekipler, taksicinin Sultanahmet’e gitmek için 300 lira istediğini öğrendi. Bunun üzerine taksiciye bin 823 lira para cezası uygulanarak araç trafikten 10 gün süre ile men edildi.
Öte yandan bir başka taksicinin ise yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı belirlendi. Taksimetreyi açmayan sürücüye de bin 823 lira para cezası uygulanırken aracı 10 gün süre ile trafikten men edildi.
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