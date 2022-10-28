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https://sputniknews.com.tr/20221028/su-faturasini-oderken-kalp-krizi-gecirdi-1062792942.html
Su faturasını öderken kalp krizi geçirdi
Su faturasını öderken kalp krizi geçirdi
Elazığ'da bir vatandaş, su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçirdi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T08:59+0300
2022-10-28T08:59+0300
türkiye
elazığ
su faturası
kalp krizi
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Elazığ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.’nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
türkiye
elazığ
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elazığ, su faturası, kalp krizi
elazığ, su faturası, kalp krizi

Su faturasını öderken kalp krizi geçirdi

08:59 28.10.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA
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Elazığ'da bir vatandaş, su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçirdi.
Elazığ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.’nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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