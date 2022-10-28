https://sputniknews.com.tr/20221028/sentop-guvenlik-tedbirlerini-kirmak-icin-milletvekili-dokunulmazligi-kullaniliyor-1062789416.html

Şentop: Güvenlik tedbirlerini kırmak için milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor

Şentop: Güvenlik tedbirlerini kırmak için milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polisin belirlediği güvenlik tedbirlerini kırmak için milletvekilliği ve milletvekili dokunulmazlığının kullanıldığını belirterek... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T01:30+0300

2022-10-28T01:30+0300

2022-10-28T01:33+0300

türkiye

mustafa şentop

tbmm

ömer faruk gergerlioğlu

hdp

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062789139_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b826a39148e07f4b47c89ee311ab669a.jpg

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Yazılı soru önergelerinin 24. ve 26. yasama dönemlerine göre daha fazla cevaplandığını söyleyen Şentop, "(Hükümet sistemi değişti, yazılı soru önergelerimize cevap verilmiyor...) Böyle bir şey yok. Parlamenter sisteme göre, başkanlık sisteminde oransal olarak daha fazla cevap verilmiş" diye konuştu.Daha önce Başbakanlıkta ve bakanlıklarda kanunlar ve kararlarla ilgili bir mutfağın bulunduğunu hatırlatan Şentop, "Orada bir çalışma yapıldığında bir de sahadan gelen bilgiler de değerlendiriliyor, neticede bir düzenleme yapılacaksa bu, çeşitli aşamalardan önce bakanlığın kanunlar kararlar ile ilgili birimlerinde değerlendiriliyordu. Daha sonra Başbakanlıkta yeniden ele alınıyor ve orada etraflı bir değerlendirmeden sonra Meclise geliyordu. Meclis komisyonlarımız, hazırlanmış bu yemeği biraz ısıtarak sunuma hazır hale getiriyordu. Artık bakanlıklarda da Cumhurbaşkanlığında da kanun hazırlama ve ilgili birimler yani 'mutfak' yok. Teklifler, milletvekilleri tarafından verildiği için böyle bir mutfak kalmadı. Dolayısıyla bu mutfağın Mecliste oluşturulması lazım" değerlendirmesinde bulundu.Mecliste "mutfak yerine çalışabilecek organizasyonun bulunduğunu" belirten Şentop, şöyle konuştu:'Dokunulmazlık, milletvekilinin şahsına sağlanan bir imtiyaz değil'Meclis Başkanının, milletvekillerine yapılan muamelelere karşı çıkması ve bu konularda açıklama yapması konusunda değerlendirmelerin yapıldığını belirten Şentop, "Sayın Habip Eksik ile ilgili konuya değineyim. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün kendisine darp iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü, o tarih itibarıyla konuyu açıklığa kavuşturmaya yönelik bir inceleme ve araştırma süreci başlatmış" dedi.Herkesin ayrı değerlendirmesi olduğunu ifade eden Şentop, "Hepimiz şüphesiz kendi değerlendirmemizin doğru olduğuna inanıyoruz. 'Benim değerlendirmem en doğrudur ve tek doğrudur. Siz de böyle düşünmek zorunda olduğunuz için sizin de tepki vermeniz lazım.' gibi bir yaklaşım yanlış. Bunu çok tuhaf buluyorum" ifadelerini kullandı.Şentop, milletvekili dokunulmazlığının, milletvekilinin şahsına sağlanan bir imtiyaz olmadığını, yasama faaliyetlerinin doğru yürümesi için milletvekiline sağlanan bir imkan olduğunu dile getirdi.Şentop ile Gergerlioğlu arasında gerginlikBu sırada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu'nun, "Birçok vekilimiz saldırıya uğradı. Mustafa Yeneroğlu ve Ayşe Acar Başaran'a polis saldırısı ve hakaret var" sözleri üzerine gerginlik yaşandı.Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'na, "Meseleyi kişiselleştirmek istiyorsun. Meclisin bütçesini konuşuyoruz, çok açıklama yaptık ama fikrisabit, patolojik bir durum olunca açıklamalar bir kıymet ifade etmiyor. Bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Burayı sabote ediyorsun, terörize ediyorsun" karşılığını verdi.Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a seslenerek, "Sayın Başkan yetkiniz var. Komisyonu çalışamaz hale getiren, komisyon üyesi olmayan bu arkadaşı dışarı çıkaralım" dedi.Bunun üzerine Yılmaz, Gergerlioğlu'nu, "Böyle bir üstünlüğünüz yok, böyle bağırarak çağırarak fikir ifade edemezsiniz. Burası gösteri yapılacak yer değil" diyerek uyardı.'Milletvekilinin ve TBMM'nin itibarıyla bağdaşmayan bir husus'Sözlerini sürdüren TBMM Başkanı Şentop, "Milletvekili dokunulmazlığını, teröristi ve terör örgütünü övücü eylemlerin önüne koyup milletvekillerini polise karşı bir direniş unsuru olarak kullanmak, milletvekilinin ve TBMM'nin itibarıyla bağdaşmayan bir husus. Görüyorum, milletvekilleri eylem eylem geziyor. Polisin belirlediği güvenlik tedbirlerini kırmak için milletvekilliği ve milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim de buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz. Biz TBMM'ye ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu sırada HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, polisin bazı milletvekillerine şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin dövizleri göstererek, "Bu insanlar ölünce mi konuşacaksınız?" diye bağırması üzerine yeniden tartışma çıktı.Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine Şentop, Gergerlioğlu'na, "İşi gücü şov. Bu, artık siyasetle değil tıpla açıklanacak bir durum. Böyle bir şey olmaz." tepkisini gösterdi.Araya giren Komisyon Başkanı Yılmaz, Gergerlioğlu'nu sükunete ve komisyonun düzenini bozmamaya davet etti. RTÜK üyeliği seçimi tartışmasıRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği seçimi konusundaki tartışmalara da değinen Meclis Başkanı Şentop, "Daha önce benzer bir durumla karşılaşılmadı. Bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri 'Önceki uygulamalar hep böyleydi, seçim günü esas alınıyordu...' şeklinde. Yok böyle bir şey. Çünkü eskiden, seçim günüyle sürecin başladığı ve boşalmanın olduğu gün arasında bir dağılım farkı yoktu. Şimdiye kadar hiç olmamış, yaşanmamış. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.Son 2-3 aylık sürede RTÜK üyelik dağılımının partiler arasında yer değiştirdiğini, böyle bir sürecin daha önce yaşanmadığını anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa şentop, tbmm, ömer faruk gergerlioğlu, hdp, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)