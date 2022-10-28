https://sputniknews.com.tr/20221028/selvi-erdogan-konusmasinda-en-cok-farkliliklara-vurgu-yapacak-bundan-daha-guzel-bir-sey-var-mi-1062794154.html

Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?

Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını yazdı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T09:53+0300

2022-10-28T09:53+0300

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politika

abdulkadir selvi

ak parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

parti

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bugün "Türkiye'nin Yüzyılı" programında gerçekleştireceği konuşmada, en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını dile getirdi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma hakkında şu detayları paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20221027/abdulkadir-selvi-erdoganin-aciklayacagi-vizyon-belgesi-uc-ana-unsurdan-olusacak-1062754048.html

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abdulkadir selvi, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, parti