Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bugün "Türkiye'nin Yüzyılı" programında gerçekleştireceği konuşmada, en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını dile getirdi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma hakkında şu detayları paylaştı:
"Farklılıklarımızla Türkiye Yüzyılı’nı oluşturma çağrısı yapılacak. Farklılıkları dışlayan değil, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir yaklaşım ortaya konulacak. 'Yankı odalarından çıkalım. Birbirimizi dinleyelim' diyecek. Yankı odalarının sağır duvarlarına hapsolmamayı önerecek. O nedenle bu bir ilk adım. Farklılıklar vurgusunun birkaç anlamda kullanılması bekleniyor. Farklılıklar sadece ideolojilerin, kimliklerin üzerine çıkma anlamında kullanılmayacak. Aynı zamanda fark eden bir Türkiye, fark edilen bir Türkiye, farklılıklarıyla zenginleşen bir Türkiye temasında da kullanılacak. Erdoğan çıkacak ve diyecek ki, 'Farklılıklarımız olabilir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim.' Bundan daha güzel bir şey var mı? Biz ideolojik savaşlar uğruna 70-80 arasında bir nesli kurban vermiş bir milletiz. Biz etnik kimlik kavgaları uğruna ağır bedeller ödemeye devam eden bir milletiz. Biz mezhep tartışması arasında yanıp kavrulan bir milletiz. Yıllarca enerjimizi bunlara harcadık. Erdoğan ise şimdi çıkıp 'Tüm bunların üstüne çıkalım, tüm bunları bir zenginlik olarak kabul edelim. Ve farklılıklarımızla birlikte geleceğimizi inşa edelim' diyecek."