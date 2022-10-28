Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221028/selvi-erdogan-konusmasinda-en-cok-farkliliklara-vurgu-yapacak-bundan-daha-guzel-bir-sey-var-mi-1062794154.html
Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?
Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?
Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını yazdı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T09:53+0300
2022-10-28T09:53+0300
politika
abdulkadir selvi
ak parti
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bugün "Türkiye'nin Yüzyılı" programında gerçekleştireceği konuşmada, en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını dile getirdi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma hakkında şu detayları paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20221027/abdulkadir-selvi-erdoganin-aciklayacagi-vizyon-belgesi-uc-ana-unsurdan-olusacak-1062754048.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, parti
abdulkadir selvi, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, parti

Selvi: Erdoğan konuşmasında en çok farklılıklara vurgu yapacak, bundan daha güzel bir şey var mı?

09:53 28.10.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bugün "Türkiye'nin Yüzyılı" programında gerçekleştireceği konuşmada, en çok "farklılıklar"a vurgu yapacağını dile getirdi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma hakkında şu detayları paylaştı:
"Farklılıklarımızla Türkiye Yüzyılı’nı oluşturma çağrısı yapılacak. Farklılıkları dışlayan değil, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir yaklaşım ortaya konulacak. 'Yankı odalarından çıkalım. Birbirimizi dinleyelim' diyecek. Yankı odalarının sağır duvarlarına hapsolmamayı önerecek. O nedenle bu bir ilk adım. Farklılıklar vurgusunun birkaç anlamda kullanılması bekleniyor. Farklılıklar sadece ideolojilerin, kimliklerin üzerine çıkma anlamında kullanılmayacak. Aynı zamanda fark eden bir Türkiye, fark edilen bir Türkiye, farklılıklarıyla zenginleşen bir Türkiye temasında da kullanılacak. Erdoğan çıkacak ve diyecek ki, 'Farklılıklarımız olabilir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim.' Bundan daha güzel bir şey var mı? Biz ideolojik savaşlar uğruna 70-80 arasında bir nesli kurban vermiş bir milletiz. Biz etnik kimlik kavgaları uğruna ağır bedeller ödemeye devam eden bir milletiz. Biz mezhep tartışması arasında yanıp kavrulan bir milletiz. Yıllarca enerjimizi bunlara harcadık. Erdoğan ise şimdi çıkıp 'Tüm bunların üstüne çıkalım, tüm bunları bir zenginlik olarak kabul edelim. Ve farklılıklarımızla birlikte geleceğimizi inşa edelim' diyecek."
Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesi üç ana unsurdan oluşacak
Dün, 09:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала