https://sputniknews.com.tr/20221028/rusyadan-polonyanin-tazminat-talebine-sert-tepki-1062825752.html
Rusya’dan Polonya'nın tazminat talebine sert tepki
Rusya’dan Polonya'nın tazminat talebine sert tepki
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Polonya’nın Rusya’dan İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradığı ‘askeri kayıplar’ için tazminat... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T22:17+0300
2022-10-28T22:17+0300
2022-10-28T22:23+0300
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rusya
polonya
2. dünya savaşı
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın “Polonya'nın Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından uğradığı askeri kayıplar için tazminat talebinde bulunacağı” açıklamasına sert tepki göstererek, Varşova’ya SSCB'nin sosyalizm döneminde Polonya'ya verdiği her şey için bir fatura kesebileceklerini belirtti.Medvedev, “Rusya'nın ‘askeri kayıpları’ telafi etmesini talep eden Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın dejenere olmuş şahıslarına iki şekilde cevap vermek mümkün: Ya sosyalizm döneminde SSCB'nin Polonya'ya verdiği ‘her şey için’ bir hesap kesilecek, ki bu yüz milyarlarca dolar, ya da ‘gidin pis hesaplarınızla silinin’ denilecek. Yaptırımlar nedeniyle AB'de tuvalet kağıdı fiyatlarının çok yükseldiği biliniyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği nedeniyle meydana gelen askeri kayıpların hesaplanmasının, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgali sonucunda Polonya'ya verilen zarara ilişkin raporun hazırlanmasına benzer şekilde yapılacağını belirtmişti.
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rusya, polonya, 2. dünya savaşı
rusya, polonya, 2. dünya savaşı
Rusya’dan Polonya'nın tazminat talebine sert tepki
22:17 28.10.2022 (güncellendi: 22:23 28.10.2022) Abone ol
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Polonya’nın Rusya’dan İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradığı ‘askeri kayıplar’ için tazminat talebinde bulunacağına ilişkin açıklamasına Telegram kanalından sert tepki verdi.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın “Polonya'nın Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından uğradığı askeri kayıplar için tazminat talebinde bulunacağı” açıklamasına sert tepki göstererek, Varşova’ya SSCB'nin sosyalizm döneminde Polonya'ya verdiği her şey için bir fatura kesebileceklerini belirtti.
Medvedev, “Rusya'nın ‘askeri kayıpları’ telafi etmesini talep eden Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın dejenere olmuş şahıslarına iki şekilde cevap vermek mümkün: Ya sosyalizm döneminde SSCB'nin Polonya'ya verdiği ‘her şey için’ bir hesap kesilecek, ki bu yüz milyarlarca dolar, ya da ‘gidin pis hesaplarınızla silinin’ denilecek. Yaptırımlar nedeniyle AB'de tuvalet kağıdı fiyatlarının çok yükseldiği biliniyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği nedeniyle meydana gelen askeri kayıpların hesaplanmasının, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgali sonucunda Polonya'ya verilen zarara ilişkin raporun hazırlanmasına benzer şekilde yapılacağını belirtmişti.