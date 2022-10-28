https://sputniknews.com.tr/20221028/rusyadan-polonyanin-tazminat-talebine-sert-tepki-1062825752.html

Rusya’dan Polonya'nın tazminat talebine sert tepki

Rusya’dan Polonya'nın tazminat talebine sert tepki

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Polonya’nın Rusya’dan İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradığı ‘askeri kayıplar’ için tazminat... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T22:17+0300

2022-10-28T22:17+0300

2022-10-28T22:23+0300

dünya

rusya

polonya

2. dünya savaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053245355_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_82daa4a9669db1ac63aeecf1f29d4403.jpg

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın “Polonya'nın Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından uğradığı askeri kayıplar için tazminat talebinde bulunacağı” açıklamasına sert tepki göstererek, Varşova’ya SSCB'nin sosyalizm döneminde Polonya'ya verdiği her şey için bir fatura kesebileceklerini belirtti.Medvedev, “Rusya'nın ‘askeri kayıpları’ telafi etmesini talep eden Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın dejenere olmuş şahıslarına iki şekilde cevap vermek mümkün: Ya sosyalizm döneminde SSCB'nin Polonya'ya verdiği ‘her şey için’ bir hesap kesilecek, ki bu yüz milyarlarca dolar, ya da ‘gidin pis hesaplarınızla silinin’ denilecek. Yaptırımlar nedeniyle AB'de tuvalet kağıdı fiyatlarının çok yükseldiği biliniyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği nedeniyle meydana gelen askeri kayıpların hesaplanmasının, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgali sonucunda Polonya'ya verilen zarara ilişkin raporun hazırlanmasına benzer şekilde yapılacağını belirtmişti.

rusya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, polonya, 2. dünya savaşı