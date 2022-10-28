https://sputniknews.com.tr/20221028/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti-1062802698.html
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde sabit bıraktı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:44+0300
2022-10-28T13:44+0300
2022-10-28T14:05+0300
rusya merkez bankası
ekonomi
faiz
yaptırım
rusya
enflasyon
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Rusya Merkez Bankası, ekim ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 7.5 seviyesinde tuttu.Bankadan yapılan açıklamada, "Tüketici fiyatlarındaki mevcut artış temposu, genel olarak düşük seyrediyor ve bu da, yıllık enflasyonda daha fazla yavaşlamaya katkıda bulunuyor" ifadelerini kullanıldı.Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, faiz oranıyla ilgili gelecekteki kararlarını enflasyonun hedefe göre gerçekleşen ve beklenen dinamiklerini, ekonomik yeniden yapılanma sürecini, iç ve dış koşullardan kaynaklanan riskleri ve finansal piyasaların onlara vereceği tepkiyi dikkate alarak verecektir" denildi.Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çeken banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9.5'e indirmişti. Banka, geçen ayki toplantıda ise politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8'den yüzde 7.5'e indirdiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html
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rusya merkez bankası, faiz, yaptırım, rusya, enflasyon
rusya merkez bankası, faiz, yaptırım, rusya, enflasyon
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
13:44 28.10.2022 (güncellendi: 14:05 28.10.2022) Abone ol
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde sabit bıraktı.
Rusya Merkez Bankası, ekim ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 7.5 seviyesinde tuttu.
Bankadan yapılan açıklamada, "Tüketici fiyatlarındaki mevcut artış temposu, genel olarak düşük seyrediyor ve bu da, yıllık enflasyonda daha fazla yavaşlamaya katkıda bulunuyor" ifadelerini kullanıldı.
Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, faiz oranıyla ilgili gelecekteki kararlarını enflasyonun hedefe göre gerçekleşen ve beklenen dinamiklerini, ekonomik yeniden yapılanma sürecini, iç ve dış koşullardan kaynaklanan riskleri ve finansal piyasaların onlara vereceği tepkiyi dikkate alarak verecektir" denildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.
26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çeken banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9.5'e indirmişti. Banka, geçen ayki toplantıda ise politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8'den yüzde 7.5'e indirdiğini açıklamıştı.