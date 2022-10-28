https://sputniknews.com.tr/20221028/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti-1062802698.html

Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde sabit bıraktı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:44+0300

2022-10-28T13:44+0300

2022-10-28T14:05+0300

rusya merkez bankası

ekonomi

faiz

yaptırım

rusya

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054332451_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d796e25c057b5b14aa6a43d5b8848c8.jpg

Rusya Merkez Bankası, ekim ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 7.5 seviyesinde tuttu.Bankadan yapılan açıklamada, "Tüketici fiyatlarındaki mevcut artış temposu, genel olarak düşük seyrediyor ve bu da, yıllık enflasyonda daha fazla yavaşlamaya katkıda bulunuyor" ifadelerini kullanıldı.Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, faiz oranıyla ilgili gelecekteki kararlarını enflasyonun hedefe göre gerçekleşen ve beklenen dinamiklerini, ekonomik yeniden yapılanma sürecini, iç ve dış koşullardan kaynaklanan riskleri ve finansal piyasaların onlara vereceği tepkiyi dikkate alarak verecektir" denildi.Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çeken banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9.5'e indirmişti. Banka, geçen ayki toplantıda ise politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8'den yüzde 7.5'e indirdiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya merkez bankası, faiz, yaptırım, rusya, enflasyon