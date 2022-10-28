https://sputniknews.com.tr/20221028/rusya-istanbula-gemi-yigarak-ukraynadan-yola-cikanlari-denetlememizi-zorlastiriyorlar--1062800129.html

Rusya: İstanbul'a gemi yığarak Ukrayna’dan yola çıkanları denetlememizi zorlaştırıyorlar

Rusya: İstanbul'a gemi yığarak Ukrayna’dan yola çıkanları denetlememizi zorlaştırıyorlar

Rusya Dışişleri, Ukrayna’dan çıkarılan tahılı taşıyan geminin yapay bir biçimde İstanbul limanına yığıldığını ve böylelikle buradaki koordinasyon merkezindeki... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:10+0300

2022-10-28T13:10+0300

2022-10-28T13:10+0300

ukrayna krizi

istanbul

ukrayna

rusya

tahıl

gemi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, süresi kasım sonuna doğru bitecek tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamasında, “(İstanbul’daki koordinasyon merkezinde çalışan) uzmanlarımızın üstünde baskı kurmak için İstanbul limanında yapay olarak gemi yığılması oluşturuluyor ve bununla gemilerdeki yükün denetlenmesi sürecini hızlandırmayı ve böylece de zayıflatmayı amaçlıyorlar” denildi. Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için temmuz ayında anlaşma yapılmasından beri, seyrüsefer kurallarına uymamaları ya da tahıl koridorunun kaçakçılık rotası olarak kullanılmaya çalışılmış olması nedeniyle şimdiye dek 70 geminin durdurulduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilileri, şunları ekledi: “Bu koridorun bu şekillerde istismar edilmeye çalışılıyor olması görmezden gelinemez, özellikle de Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim’de gerçekleşen terör eyleminin düzenlenmesi için patlayıcıların buraya nasıl sevk edildiğinin incelemelerinin sürdüğü bu dönemde…” Rusya tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeren söz konusu tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle şu an anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağının kararının alınacağı görüşmeler sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221027/istanbulun-manzarasini-gemiler-kapatti-1062761155.html

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istanbul, ukrayna, rusya, tahıl, gemi