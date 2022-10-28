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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/rusya-istanbula-gemi-yigarak-ukraynadan-yola-cikanlari-denetlememizi-zorlastiriyorlar--1062800129.html
Rusya: İstanbul'a gemi yığarak Ukrayna’dan yola çıkanları denetlememizi zorlaştırıyorlar
Rusya: İstanbul'a gemi yığarak Ukrayna’dan yola çıkanları denetlememizi zorlaştırıyorlar
Rusya Dışişleri, Ukrayna’dan çıkarılan tahılı taşıyan geminin yapay bir biçimde İstanbul limanına yığıldığını ve böylelikle buradaki koordinasyon merkezindeki... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:10+0300
2022-10-28T13:10+0300
ukrayna krizi
istanbul
ukrayna
rusya
tahıl
gemi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, süresi kasım sonuna doğru bitecek tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamasında, “(İstanbul’daki koordinasyon merkezinde çalışan) uzmanlarımızın üstünde baskı kurmak için İstanbul limanında yapay olarak gemi yığılması oluşturuluyor ve bununla gemilerdeki yükün denetlenmesi sürecini hızlandırmayı ve böylece de zayıflatmayı amaçlıyorlar” denildi. Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için temmuz ayında anlaşma yapılmasından beri, seyrüsefer kurallarına uymamaları ya da tahıl koridorunun kaçakçılık rotası olarak kullanılmaya çalışılmış olması nedeniyle şimdiye dek 70 geminin durdurulduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilileri, şunları ekledi: “Bu koridorun bu şekillerde istismar edilmeye çalışılıyor olması görmezden gelinemez, özellikle de Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim’de gerçekleşen terör eyleminin düzenlenmesi için patlayıcıların buraya nasıl sevk edildiğinin incelemelerinin sürdüğü bu dönemde…” Rusya tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeren söz konusu tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle şu an anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağının kararının alınacağı görüşmeler sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/istanbulun-manzarasini-gemiler-kapatti-1062761155.html
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istanbul, ukrayna, rusya, tahıl, gemi
istanbul, ukrayna, rusya, tahıl, gemi

Rusya: İstanbul'a gemi yığarak Ukrayna’dan yola çıkanları denetlememizi zorlaştırıyorlar

13:10 28.10.2022
© AP Photo / Emrah GurelTahıl yüklü gemi
Tahıl yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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Rusya Dışişleri, Ukrayna’dan çıkarılan tahılı taşıyan geminin yapay bir biçimde İstanbul limanına yığıldığını ve böylelikle buradaki koordinasyon merkezindeki Rus uzmanların gemilerdeki yükün denetimini gerçekleştirmesinin zorlaştırıldığı eleştirisini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, süresi kasım sonuna doğru bitecek tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamasında, “(İstanbul’daki koordinasyon merkezinde çalışan) uzmanlarımızın üstünde baskı kurmak için İstanbul limanında yapay olarak gemi yığılması oluşturuluyor ve bununla gemilerdeki yükün denetlenmesi sürecini hızlandırmayı ve böylece de zayıflatmayı amaçlıyorlar” denildi.
Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için temmuz ayında anlaşma yapılmasından beri, seyrüsefer kurallarına uymamaları ya da tahıl koridorunun kaçakçılık rotası olarak kullanılmaya çalışılmış olması nedeniyle şimdiye dek 70 geminin durdurulduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilileri, şunları ekledi: “Bu koridorun bu şekillerde istismar edilmeye çalışılıyor olması görmezden gelinemez, özellikle de Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim’de gerçekleşen terör eyleminin düzenlenmesi için patlayıcıların buraya nasıl sevk edildiğinin incelemelerinin sürdüğü bu dönemde…”
İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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İstanbul'un manzarasını gemiler kapattı
Dün, 12:50
Rusya tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeren söz konusu tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle şu an anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağının kararının alınacağı görüşmeler sürüyor.
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