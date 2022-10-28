https://sputniknews.com.tr/20221028/rossiya-airlines-st-petersburg-ve-moskovadan-istanbul-ucuslarina-basliyor--1062805570.html

Rossiya Airlines, St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor

Rossiya Airlines, St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus havayolu şirketi Rossiya Airlines'in (Aeroflot Group'un bir parçası) Biblio-Globus tur operatörünün sunduğu paket... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:33+0300

2022-10-28T14:33+0300

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yaşam

rossiya airlines

istanbul

st. petersburg

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Moskova'dan İstanbul'a uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri, St. Petersburg'dan da Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Mart 2023'ün sonuna kadar yapılması planlanan uçuşlarda, Boeing-737-800 yolcu uçakları kullanılacak. Şu anda Rossiya Airlines’in St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul'a direkt uçuşları bulunmuyor. Şirket, Pulkovo (St. Petersburg) ve Şeremetyevo (Moskova) havaalanlarını kullanıyor.

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