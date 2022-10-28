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https://sputniknews.com.tr/20221028/rossiya-airlines-st-petersburg-ve-moskovadan-istanbul-ucuslarina-basliyor--1062805570.html
Rossiya Airlines, St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor
Rossiya Airlines, St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus havayolu şirketi Rossiya Airlines'in (Aeroflot Group'un bir parçası) Biblio-Globus tur operatörünün sunduğu paket... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
rossiya airlines
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Moskova'dan İstanbul'a uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri, St. Petersburg'dan da Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Mart 2023'ün sonuna kadar yapılması planlanan uçuşlarda, Boeing-737-800 yolcu uçakları kullanılacak. Şu anda Rossiya Airlines’in St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul'a direkt uçuşları bulunmuyor. Şirket, Pulkovo (St. Petersburg) ve Şeremetyevo (Moskova) havaalanlarını kullanıyor.
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rossiya airlines, istanbul, st. petersburg
rossiya airlines, istanbul, st. petersburg

Rossiya Airlines, St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor

14:33 28.10.2022 (güncellendi: 14:51 28.10.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus havayolu şirketi Rossiya Airlines'in (Aeroflot Group'un bir parçası) Biblio-Globus tur operatörünün sunduğu paket teklifi kapsamında 2 Kasım'da St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul'a uçuşlara başlayacağını duyurdu.
Moskova'dan İstanbul'a uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri, St. Petersburg'dan da Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.
Mart 2023'ün sonuna kadar yapılması planlanan uçuşlarda, Boeing-737-800 yolcu uçakları kullanılacak.
Şu anda Rossiya Airlines’in St. Petersburg ve Moskova'dan İstanbul'a direkt uçuşları bulunmuyor.
Şirket, Pulkovo (St. Petersburg) ve Şeremetyevo (Moskova) havaalanlarını kullanıyor.
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