https://sputniknews.com.tr/20221028/rihannadan-6-yil-aradan-sonra-yeni-sarki-1062799064.html
Rihanna'dan 6 yıl aradan sonra yeni şarkı
Rihanna'dan 6 yıl aradan sonra yeni şarkı
Rihanna'nın 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filmi için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı yayınlandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T12:56+0300
2022-10-28T12:56+0300
2022-10-28T13:00+0300
rihanna
black panther
yaşam
şarkı
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Şarkıcı Rihanna, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayınladı. Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.2020 yılında hayatını kaybeden Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait. Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Black Panther: Yaşasın Wakanda'nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan iş birliği ile yayınlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220706/rihanna-kim-kardashiani-tahtindan-etti-abdnin-kendi-servetini-yapan-en-genc-kadini-oldu-1058383299.html
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rihanna, black panther, şarkı
Rihanna'dan 6 yıl aradan sonra yeni şarkı
12:56 28.10.2022 (güncellendi: 13:00 28.10.2022) Abone ol
Rihanna'nın 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filmi için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı yayınlandı.
Şarkıcı Rihanna, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayınladı. Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.
2020 yılında hayatını kaybeden Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait. Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Black Panther: Yaşasın Wakanda'nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan iş birliği ile yayınlandı.