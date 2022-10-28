https://sputniknews.com.tr/20221028/rihannadan-6-yil-aradan-sonra-yeni-sarki-1062799064.html

Rihanna'dan 6 yıl aradan sonra yeni şarkı

Rihanna'dan 6 yıl aradan sonra yeni şarkı

Rihanna'nın 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filmi için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı yayınlandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T12:56+0300

2022-10-28T12:56+0300

2022-10-28T13:00+0300

rihanna

black panther

yaşam

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051860449_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_ca65e83d43c666ce0f403fe87e170960.jpg

Şarkıcı Rihanna, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayınladı. Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.2020 yılında hayatını kaybeden Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait. Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Black Panther: Yaşasın Wakanda'nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan iş birliği ile yayınlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220706/rihanna-kim-kardashiani-tahtindan-etti-abdnin-kendi-servetini-yapan-en-genc-kadini-oldu-1058383299.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rihanna, black panther, şarkı