https://sputniknews.com.tr/20221028/putin-azerbaycan-ermenistan-iliskilerinin-duzeltilmesi-icin-elimizden-geleni-yapiyoruz---1062807617.html
Putin: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz
Putin: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tümüyle düzeltilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:05+0300
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Video konferans yöntemiyle düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'da çözüm bulunması konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Putin, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tümüyle ve tüm taraflar için kabul edilebilir şekilde normalleştirilmesi için bugün de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın Rusya gibi aynı devletin içinde yer aldığını herkes biliyor. Hem Erivan hem de Bakü ile çok sayıda bağımız var ve bunu hesaba katmamak mümkün değil" dedi. Her iki ülkedeki durumun da oldukça zorlu olduğunu ve Rusya'nın bu topraklarda durumun sakine dönmesine ilgi duyduğunu kaydeden Putin, "Elbette Kafkasya'nın sakin ve istikrarlı bir şekilde gelişen bölge haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221026/pasinyan-putin-ve-aliyev-ile-gorusecek-1062730012.html
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rusya, kgaö, vladimir putin, azerbaycan, ermenistan
rusya, kgaö, vladimir putin, azerbaycan, ermenistan
Putin: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz
15:05 28.10.2022 (güncellendi: 15:06 28.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tümüyle düzeltilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.
Video konferans yöntemiyle düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'da çözüm bulunması konusunda yapılan çalışmaları anlattı.
Putin, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tümüyle ve tüm taraflar için kabul edilebilir şekilde normalleştirilmesi için bugün de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın Rusya gibi aynı devletin içinde yer aldığını herkes biliyor. Hem Erivan hem de Bakü ile çok sayıda bağımız var ve bunu hesaba katmamak mümkün değil" dedi.
Her iki ülkedeki durumun da oldukça zorlu olduğunu ve Rusya'nın bu topraklarda durumun sakine dönmesine ilgi duyduğunu kaydeden Putin, "Elbette Kafkasya'nın sakin ve istikrarlı bir şekilde gelişen bölge haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.