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https://sputniknews.com.tr/20221028/pentagondan-ukraynaya-275-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1062822921.html
ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım
ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım
Pentagon, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T19:05+0300
2022-10-28T19:08+0300
dünya
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pentagon
ukrayna
ukrayna krizi
askeri yardım
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Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna için 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketinin onaylandığını açıkladı.Singh, “Bugün, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 275 milyon dolara kadar çıkan 24. güvenlik yardım paketini açıklıyor" ifadelerini kullandı. Singh ayrıca, yardım paketinin HIMARS silahları ve 155 mm'lik topçu mermileri için mühimmat içerdiğini de sözlerine ekledi.
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abd, pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, askeri yardım
abd, pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım

19:05 28.10.2022 (güncellendi: 19:08 28.10.2022)
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© REUTERS / Alexander Drago
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Pentagon, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.
Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna için 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketinin onaylandığını açıkladı.
Singh, “Bugün, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 275 milyon dolara kadar çıkan 24. güvenlik yardım paketini açıklıyor" ifadelerini kullandı.
Singh ayrıca, yardım paketinin HIMARS silahları ve 155 mm'lik topçu mermileri için mühimmat içerdiğini de sözlerine ekledi.
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