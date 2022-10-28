https://sputniknews.com.tr/20221028/pentagondan-ukraynaya-275-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1062822921.html

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Pentagon, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T19:05+0300

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askeri yardım

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Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna için 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketinin onaylandığını açıkladı.Singh, “Bugün, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 275 milyon dolara kadar çıkan 24. güvenlik yardım paketini açıklıyor" ifadelerini kullandı. Singh ayrıca, yardım paketinin HIMARS silahları ve 155 mm'lik topçu mermileri için mühimmat içerdiğini de sözlerine ekledi.

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abd, pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, askeri yardım