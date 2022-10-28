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https://sputniknews.com.tr/20221028/pasinyan-erivan-rusyanin-onerdigi-ilkeler-uzerinde-baku-ile-iliskiler-kurmaya-hazir-1062821103.html
Paşinyan: Erivan, Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Bakü ile ilişkiler kurmaya hazır
Paşinyan: Erivan, Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Bakü ile ilişkiler kurmaya hazır
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’ın Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Bakü ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T17:57+0300
2022-10-28T17:57+0300
dünya
ermenistan
paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
rusya
soçi
vladimir putin
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ın Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Azerbaycan ile bir çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.Paşinyan, “Eylül ayı başlarında Ermenistan, Rusya Federasyonu tarafından sunulan Ermenistan ve Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin tesisine yönelik temel ilke ve parametreler temelinde çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi'de teyit etmeye hazır. Rusya'nın önerilerini destekleyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.Ekim ayı ortalarında Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i üçlü görüşme için Rusya'ya davet etmişti. Görüşmenin 31 Ekim'de Soçi^de yapılması planlanıyor.
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ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, soçi, vladimir putin
ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, soçi, vladimir putin

Paşinyan: Erivan, Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Bakü ile ilişkiler kurmaya hazır

17:57 28.10.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’ın Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Bakü ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ın Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinde Azerbaycan ile bir çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Paşinyan, “Eylül ayı başlarında Ermenistan, Rusya Federasyonu tarafından sunulan Ermenistan ve Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin tesisine yönelik temel ilke ve parametreler temelinde çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi'de teyit etmeye hazır. Rusya'nın önerilerini destekleyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekim ayı ortalarında Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i üçlü görüşme için Rusya'ya davet etmişti. Görüşmenin 31 Ekim'de Soçi^de yapılması planlanıyor.
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