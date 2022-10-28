https://sputniknews.com.tr/20221028/nebenzya-iran-ihalari-kullanildigina-dair-iddialar-bm-guvenlik-konseyine-baski-yapma-girisimi-1062824521.html
Nebenzya: İran İHA'ları kullanıldığına dair iddialar, BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapma girişimi
Nebenzya: İran İHA'ları kullanıldığına dair iddialar, BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapma girişimi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İsrailli mevkidaşı Erdan'ın Ukrayna'da İran insansız hava araçlarının kullanıldığının kanıtlandığı yönündeki... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:03+0300
2022-10-28T21:03+0300
2022-10-28T21:03+0300
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gilad erdan
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrailli mevkidaşı Gilad Erdan'ın İran'a ait insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kanıtlara ilişkin iddialarını reddederek, söz konusu iddiaları BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapma girişimi olarak nitelendirdi.Nebenzya, “Bugün, İsrail Daimi Temsilcisi'nden Ukrayna'da İran insansız hava araçlarının kullanıldığının kanıtlandığına dair temelsiz iddialarını şaşkınlıkla dinledik. Bunu, Güvenlik Konseyi ve BM Sekreterliği üzerinde bir baskı girişimi, kendi görüşlerini uluslararası topluluğa nihai gerçek olarak dayatma çabası olarak değerlendiriyoruz. Daha önce bu tür ifadeleri reddettik ve şimdi de kategorik olarak reddediyoruz” ifadelerini kullandı.İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Erdan, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın Ukrayna'da bir katliama neden olduğu iddisında bulunarak, İran silahlarının şu anda Avrupa'da kullanıldığına dair en ufak bir şüphe olmadığını ifade etmişti.
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gilad erdan, bm, birleşmiş milletler (bm), iran, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna
gilad erdan, bm, birleşmiş milletler (bm), iran, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna
Nebenzya: İran İHA'ları kullanıldığına dair iddialar, BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapma girişimi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İsrailli mevkidaşı Erdan'ın Ukrayna'da İran insansız hava araçlarının kullanıldığının kanıtlandığı yönündeki iddialarını reddetti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrailli mevkidaşı Gilad Erdan'ın İran'a ait insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kanıtlara ilişkin iddialarını reddederek, söz konusu iddiaları BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapma girişimi olarak nitelendirdi.
Nebenzya, “Bugün, İsrail Daimi Temsilcisi'nden Ukrayna'da İran insansız hava araçlarının kullanıldığının kanıtlandığına dair temelsiz iddialarını şaşkınlıkla dinledik. Bunu, Güvenlik Konseyi ve BM Sekreterliği üzerinde bir baskı girişimi, kendi görüşlerini uluslararası topluluğa nihai gerçek olarak dayatma çabası olarak değerlendiriyoruz. Daha önce bu tür ifadeleri reddettik ve şimdi de kategorik olarak reddediyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Erdan, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın Ukrayna'da bir katliama neden olduğu iddisında bulunarak, İran silahlarının şu anda Avrupa'da kullanıldığına dair en ufak bir şüphe olmadığını ifade etmişti.