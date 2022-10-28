https://sputniknews.com.tr/20221028/mehmet-perincek-abdnin-turkiyeye-nukleer-bomba-yerlestirmesi-rusyayla-iliskilerde-sorun-yaratir-1062813627.html

Mehmet Perinçek: ABD'nin Türkiye'ye nükleer bomba yerleştirmesi Rusya'yla ilişkilerde sorun yaratır

Mehmet Perinçek: ABD'nin Türkiye'ye nükleer bomba yerleştirmesi Rusya'yla ilişkilerde sorun yaratır

Tarihçi ve siyasi analist Mehmet Perinçek, Türkiye’nin ABD’nin modernize edilmiş B61-12 termonükleer bombanın topraklarına konuşlandırılmasına izin vermesinin... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T17:00+0300

2022-10-28T17:00+0300

2022-10-28T17:00+0300

savunma

mehmet perinçek

abd

türkiye

nükleer silah

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Sputnik’e konuşan Perinçek, “ABD atom bombasını kullanan tek ülke. İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD’nin yeni dünya düzenindeki yeri hakkında bir tür mesaj, bir güç gösterisiydi. Daha sonra, bu tür silahlar bir dizi ülkede ortaya çıktı ve bu da onu kullanma riskini azalttı. Soru çok açık; ABD nükleer silahı ne için kullanıyor: savunma amaçlı mı yoksa saldırı için mi?” ifadelerini kullandı.ABD'nin geliştirilmiş B61-12 termonükleer bombanın konuşlandırılması sürecini hızlandırmak istediği ülkelerin listesine bakıldığında, 'savunma değil, saldırı amaçlı’ olduğunun görüleceğine vurgu yapan uzman, “ABD'nin hedefi Avrasya ve ona giden yollar. Bu amaçla ABD, NATO müttefiklerini kullanıyor, bu Avrasya'ya saldırı için bir tür sıçrama tahtası. ABD, Avrupa'nın nükleer bir savaşın merkezi, dayanak noktası olmasını istiyor. Türkiye'nin bu listede yer alması endişe verici, Türk uzmanlar bir an önce bu konuyu araştırmalı. Türk topraklarına atom bombası yerleştirilmesine izin verilmemeli. Bu Türkiye için riskler yaratır, Rusya, İran ve Azerbaycan ile ilişkilerinde büyük sorunlar yaratır” diye konuştu.Daha önce Politico gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırarak, ABD'nin geliştirilmiş B61-12 termonükleer bombaların Avrupa'daki NATO üslerine konuşlandırılması sürecini hızlandırmaya karar verdiğini, modernize edilen bombaların Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Türkiye'deki hava üslerinde depolanan önceki versiyonların yerini alacağını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/abdden-incirlik-ve-avrupaya-yeni-nukleer-silah-iddiasi-bunlar-kullanilirsa-nukleer-savas-baslar-1062809873.html

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mehmet perinçek, abd, türkiye, nükleer silah