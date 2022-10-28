https://sputniknews.com.tr/20221028/lukasenkodan-pasinyana-azerbaycan-ile-meseleyi-aliyev-ile-oturup-coz-onerisi-1062826643.html

Lukaşenko’dan Paşinyan’a 'Azerbaycan ile meseleyi Aliyev ile oturup çöz' önerisi

Lukaşenko’dan Paşinyan’a 'Azerbaycan ile meseleyi Aliyev ile oturup çöz' önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan ile sorunları çözmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T22:49+0300

2022-10-28T22:49+0300

2022-10-28T22:49+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

paşinyan

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Belarus lideri Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin çevrim içi yapılan olağanüstü toplantısında bir konuşma yaptı.Lukaşenko, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı hakkında 'KGAÖ’nün pozisyonu ve değerlendirmesini' soran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a şu yanıtı verdi:“Bizim pozisyonumuzu belirlememizi istiyorsunuz. Bizim pozisyonumuzu bilmiyor musunuz? Komşu devletler arasında çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için yol haritası soruyorsunuz. Hangi yol haritası? Cevap veriyorum, (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev ile oturun, eğer gerekirse Rusya Devlet Başkanı’na sorun ve karar verin. Bugün karar almazsan, sonra daha kötü olacak. Bunu kendin anlıyorsun. Bu çatışmaya ihtiyacımız yok. Bu sorular tuhaf olmaktan öte, Nikol.”KGAÖ liderleri olarak gelecek ay Erivan’da bir araya geleceklerini hatırlatan Lukaşenko, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin 31 Ekim’de bir araya gelmesinden sonra durumun yeniden analiz edilmesini önerdi.'KGAÖ ile Azerbaycan karşı karşıya gelemez' mesajıDurumun 'bir yanda KGAÖ, bir yanda Azerbaycan' meselesi olmadığına dikkati çeken Lukaşenko, Azerbaycan’ın da üye olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin aynı zamanda KGAÖ üyelerinden oluştuğunu hatırlattı.Lukaşenko, “Ortodoks Ermenistan ile çok yakın bağlarımız var. Müslüman Azerbaycan ile çok yakın ilişkilerimiz var. Bu, özellikle 30 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya dahil diğer KGAÖ üye devletleri için hassas bir konu. Yani tüm nüanslar dikkate alınmalıdır” diye konuştu.Bütün bu gerekçelerden dolayı Ermenistan’ın “KGAÖ bizimle mi değil mi?” şeklinde soru ortaya koymasının mümkün olamayacağını dile getiren Lukaşenko, halihazırda Azerbaycan’ı Aliyev’in yönettiğini, bu yüzden Paşinyan’ın dile getirdiği sorunların şimdi çözülebileceğini vurguladı.Lukaşenko, “Azerbaycan’ın arkasında Türkiye duruyor diyorlar. Ne olmuş? Bu bir siyasettir. Türkler Azerbaycan’ı destekliyor, çünkü onlar yakınlar ve kardeşler. Rusya da Belarus’u destekliyor, Belarus da Rusya’yı. Çünkü biz de yakınız ve kardeşiz. Bu yüzden Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunu şimdi çözmek lazım” ifadesini kullandı.

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