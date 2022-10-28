https://sputniknews.com.tr/20221028/lukasenko-post-sovyet-alanindaki-catismalarin-amaci-rusyayi-sinirlari-boyunca-yakmak-1062825433.html

Lukaşenko: Post-Sovyet alanındaki çatışmaların amacı Rusya’yı sınırları boyunca yakmak

Lukaşenko: Post-Sovyet alanındaki çatışmaların amacı Rusya’yı sınırları boyunca yakmak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, eski Sovyetler Birliği alanındaki her bir çatışmayı, Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakma isteği bağlamında... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T21:50+0300

2022-10-28T21:50+0300

2022-10-28T21:50+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

rusya

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321916_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_d70140f1392db02fefba526e5ee30f06.jpg

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün video konferans yoluyla düzenlenen zirvesinde konuşan Lukaşenko, “Bugün tüm kararlarımız bölgesel ve küresel durum göz önünde bulundurularak alınmalı. Çevremizde olup bitenleri dikkate almak zorundayız” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakmak istediğini söyleyen Belaruslu lider, “Onlara göre Rusya, Ukrayna’da bataklığa saplandı, şimdi de sınırları boyunca yakmak lazım, Kafkasya’da, Orta Asya’da. Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki çatışma bu bağlamda değerlendirilmeli. Onlara göre, Kazakistan ve Özbekistan’a da ekonomik baskı uygulanmalı” dedi.Lukaşenko, “Yani, Rusya’nın tüm çevresi boyunca bizi hırpalamaya başladılar. Baltık ülkeler daha önce kopartıldı. 2020’de Belarus’a diz çöktürmeye çalıştılar. Ardından Ukrayna’nın sırası geldi. Çevresinden dolanıyoruz, Kafkasya, sonra Orta Asya. Bugün bunu kimler anlamıyor? Herkes anlıyor. Her bir çatışma ve her bir hareket bu küresel bağlamda değerlendirilmeli” yorumunda bulundu.

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, rusya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)