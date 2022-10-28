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Lukaşenko: Post-Sovyet alanındaki çatışmaların amacı Rusya’yı sınırları boyunca yakmak
Lukaşenko: Post-Sovyet alanındaki çatışmaların amacı Rusya’yı sınırları boyunca yakmak
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, eski Sovyetler Birliği alanındaki her bir çatışmayı, Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakma isteği bağlamında... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:50+0300
2022-10-28T21:50+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
rusya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün video konferans yoluyla düzenlenen zirvesinde konuşan Lukaşenko, “Bugün tüm kararlarımız bölgesel ve küresel durum göz önünde bulundurularak alınmalı. Çevremizde olup bitenleri dikkate almak zorundayız” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakmak istediğini söyleyen Belaruslu lider, “Onlara göre Rusya, Ukrayna’da bataklığa saplandı, şimdi de sınırları boyunca yakmak lazım, Kafkasya’da, Orta Asya’da. Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki çatışma bu bağlamda değerlendirilmeli. Onlara göre, Kazakistan ve Özbekistan’a da ekonomik baskı uygulanmalı” dedi.Lukaşenko, “Yani, Rusya’nın tüm çevresi boyunca bizi hırpalamaya başladılar. Baltık ülkeler daha önce kopartıldı. 2020’de Belarus’a diz çöktürmeye çalıştılar. Ardından Ukrayna’nın sırası geldi. Çevresinden dolanıyoruz, Kafkasya, sonra Orta Asya. Bugün bunu kimler anlamıyor? Herkes anlıyor. Her bir çatışma ve her bir hareket bu küresel bağlamda değerlendirilmeli” yorumunda bulundu.
belarus
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, rusya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, rusya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Lukaşenko: Post-Sovyet alanındaki çatışmaların amacı Rusya’yı sınırları boyunca yakmak

21:50 28.10.2022
© POOL / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© POOL
/
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, eski Sovyetler Birliği alanındaki her bir çatışmayı, Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakma isteği bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün video konferans yoluyla düzenlenen zirvesinde konuşan Lukaşenko, “Bugün tüm kararlarımız bölgesel ve küresel durum göz önünde bulundurularak alınmalı. Çevremizde olup bitenleri dikkate almak zorundayız” ifadesini kullandı.
Batı’nın Rusya’yı sınırları boyunca yakmak istediğini söyleyen Belaruslu lider, “Onlara göre Rusya, Ukrayna’da bataklığa saplandı, şimdi de sınırları boyunca yakmak lazım, Kafkasya’da, Orta Asya’da. Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki çatışma bu bağlamda değerlendirilmeli. Onlara göre, Kazakistan ve Özbekistan’a da ekonomik baskı uygulanmalı” dedi.
Lukaşenko, “Yani, Rusya’nın tüm çevresi boyunca bizi hırpalamaya başladılar. Baltık ülkeler daha önce kopartıldı. 2020’de Belarus’a diz çöktürmeye çalıştılar. Ardından Ukrayna’nın sırası geldi. Çevresinden dolanıyoruz, Kafkasya, sonra Orta Asya. Bugün bunu kimler anlamıyor? Herkes anlıyor. Her bir çatışma ve her bir hareket bu küresel bağlamda değerlendirilmeli” yorumunda bulundu.
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