https://sputniknews.com.tr/20221028/kosovada-tartismali-plaka-uygulamasinda-degisiklik-1062828470.html

Kosova'da tartışmalı plaka uygulamasında değişiklik

Kosova'da tartışmalı plaka uygulamasında değişiklik

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp makamlarının Kosova'daki Sırplara verdiği araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T23:38+0300

2022-10-28T23:38+0300

2022-10-28T23:38+0300

dünya

kosova

albin kurti

plaka

değişiklik

açıklama

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp makamlarının Kosova'daki Sırplara verdiği araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili karara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Kurti, plakaların kademeli olarak değiştirileceğini aktararak, "(Sırp makamlarının verdiği) Plaka sahipleri, 21 Kasım'a kadar yalnızca uyarılacak, 21 Kasım'dan 21 Ocak tarihine kadar para cezasına çarptırılacak. 21 Ocak'tan 21 Nisan'a kadar test plakaları verilecek, 31 Mart'tan sonra ise hiçbir kolaylık tanınmayacak" ifadelerini kullandı. Kurti, plakaları değişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan'dan itibaren tamamen yasaklanacağını duyurdu.Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini bildirilmesi, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı. Kararı önce 1 Eylül'e, daha sonra 1 Kasım'a kadar uzatan Kosova yönetimi, bu tarihten itibaren ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını duyurmuştu.

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kosova, albin kurti, plaka, değişiklik, açıklama