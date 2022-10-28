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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/kiev-belediye-baskani-klicko-yeni-hava-savunma-sistemini-aldik-1062823914.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yeni hava savunma sistemini aldık
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yeni hava savunma sistemini aldık
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin yeni hava savunma sistemini aldığını belirtti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T20:13+0300
2022-10-28T20:13+0300
ukrayna krizi
vitaliy kliçko
hava savunma sistemi
satın alma
kiev
ukrayna
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Kliçko, “Yeni hava savunma teçhizatı başkente artık ulaştı. Hava daha güvenli olacak. Kamikaze drone’lu saldırı ve provokasyonların artık olmamasını umuyoruz” diye açıkladı.Daha önce ABD’li silah üreticisi Raytheon Technologies, Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını bildirmişti. ABD idaresinin sadece NASAMS’a izin verdiği, Patriot hava savunma füze sistemlerine onay vermediği, lakin bu konuda düzenli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, vaat ettikleri dört adet Iris-T hava savunma füze sisteminden birini artık Ukrayna’ya teslim ettiklerini duyurmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geriye kalan üç sistemin de en kısa zamanda sağlanacağını belirtmişti.
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vitaliy kliçko, hava savunma sistemi, satın alma, kiev, ukrayna
vitaliy kliçko, hava savunma sistemi, satın alma, kiev, ukrayna

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yeni hava savunma sistemini aldık

20:13 28.10.2022
© REUTERS / Fabian BimmerKiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin yeni hava savunma sistemini aldığını belirtti.
Kliçko, “Yeni hava savunma teçhizatı başkente artık ulaştı. Hava daha güvenli olacak. Kamikaze drone’lu saldırı ve provokasyonların artık olmamasını umuyoruz” diye açıkladı.
Daha önce ABD’li silah üreticisi Raytheon Technologies, Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını bildirmişti. ABD idaresinin sadece NASAMS’a izin verdiği, Patriot hava savunma füze sistemlerine onay vermediği, lakin bu konuda düzenli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.
Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, vaat ettikleri dört adet Iris-T hava savunma füze sisteminden birini artık Ukrayna’ya teslim ettiklerini duyurmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geriye kalan üç sistemin de en kısa zamanda sağlanacağını belirtmişti.
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