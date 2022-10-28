https://sputniknews.com.tr/20221028/kiev-belediye-baskani-klicko-yeni-hava-savunma-sistemini-aldik-1062823914.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yeni hava savunma sistemini aldık

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yeni hava savunma sistemini aldık

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin yeni hava savunma sistemini aldığını belirtti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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vitaliy kliçko

hava savunma sistemi

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Kliçko, “Yeni hava savunma teçhizatı başkente artık ulaştı. Hava daha güvenli olacak. Kamikaze drone’lu saldırı ve provokasyonların artık olmamasını umuyoruz” diye açıkladı.Daha önce ABD’li silah üreticisi Raytheon Technologies, Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını bildirmişti. ABD idaresinin sadece NASAMS’a izin verdiği, Patriot hava savunma füze sistemlerine onay vermediği, lakin bu konuda düzenli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, vaat ettikleri dört adet Iris-T hava savunma füze sisteminden birini artık Ukrayna’ya teslim ettiklerini duyurmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geriye kalan üç sistemin de en kısa zamanda sağlanacağını belirtmişti.

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vitaliy kliçko, hava savunma sistemi, satın alma, kiev, ukrayna