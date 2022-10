https://sputniknews.com.tr/20221028/kdk-ukrayna-krizinde-refakatsiz-kalan-cocuklar-turkiyenin-onculugunde-anne-babalarina-kavusacak-1062795000.html

KDK: Ukrayna krizinde refakatsiz kalan çocuklar, Türkiye’nin öncülüğünde anne babalarına kavuşacak

KDK: Ukrayna krizinde refakatsiz kalan çocuklar, Türkiye'nin öncülüğünde anne babalarına kavuşacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ukrayna'daki çatışma bölgesinde anne ve babasından ayrı düşen binlerce refakatsiz çocuğu ailelerine kavuşturmak amacıyla Rusya... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

“Kavuşma koridoru” mekanizmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu Başdenetçisi ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin “Savaş zaten çok kötü bir şeydir. Savaşların kazananı yoktur. Ama şunu memnuniyetle belirteyim ki Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli görüşüyor ve bu görüşmelerin önemli yansımaları oldu. 8 milyon ton tahıl koridor açılarak dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı, esir değişimi oldu” ifadelerini kullandı.Başdenetçi Malkoç, UNICEF'in Türkiye'nin Luhansk ve Donetsk bölgelerinde refakatsiz çocuklar için de köprü olmasını istediğini belirtti.'UNICEF bize ‘Bölgedeki refakatsiz çocukların kurtarılması için çalışma yapabilir misiniz?’ dedi'Çatışma bölgesinde zor durumda refakatsiz binlerce çocuk olduğunu ifade eden Malkoç, “Bir kısmının annesi babası ölmüş, bir kısmının anne ve babası savaş sebebi ile değişik yerlere gitmiş. UNICEF bize şu öneride bulundu; 'Türkiye Ombudsmanlığı’nın Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlığı ile ilişkileri çok iyi. Onlarla görüşüp bu bölgelerdeki refakatsiz çocukların kurtarılması veya onlara destek olunması ve ailelerine kavuşturulması için bir çalışma yapabilir misiniz' dediler” diye konuştu.Malkoç, “Önce Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlarının ve ardından çocukların İstanbul’da aileleriyle kavuşturulmasının bütün dünya için umut olacağı düşüncesiyle Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlıkları ile görüştüm. Görüşmeler sonucunda İstanbul’da buluşma için sözleşildi. Görüşme tarihi ise birkaç gün içerisinde netleşerek kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.'İstanbul, refakatsiz on binlerce çocuğun anne ve babasına kavuşması için bir merkez olacak'Malkoç, şöyle devam etti:'Umut ediyorum ki gerçekleştireceğiz'Çatışma bölgesindeki binlerce refakatsiz çocuğun ailelerine kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade eden Malkoç, “Prensip olarak hem Ukrayna Ombudsmanı hem de Rusya Ombudsmanı ile İstanbul’da bir platform için anlaşıldı. Umut ediyorum ki bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun açılmasını gerçekleştirdiyse, esir değişimi mübadelesi gerçekleştiyse bu refakatsiz çocukların da huzura kavuşması, ailelerine kavuşmasını temin edeceğimize inanıyorum. Ve en büyük temennimiz savaşın bir an evvel bitmesi, yıkıntıların ortadan kalkması, huzurun ve barışın her ülkeye gelmesidir” dedi.

