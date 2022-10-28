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https://sputniknews.com.tr/20221028/kabul-merkezleri-doldu-belcikada-siginmacilar-sokaklarda-kaliyor-1062802532.html
Kabul merkezleri doldu: Belçika'da sığınmacılar sokaklarda kalıyor
Kabul merkezleri doldu: Belçika'da sığınmacılar sokaklarda kalıyor
Belçika'da uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için Brüksel’de sokaklarda yatıp... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:42+0300
2022-10-28T14:05+0300
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belçika
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı krizi
afgan sığınmacı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, barınacak yer gösterilmemesi nedeniyle sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.Sığınma başvurusu yapmak isteyenler, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) başkent Brüksel'deki "Petit Chateau" (Küçük Şato) adı verilen merkezinin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya giriyor.Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle bu kişilerin çoğu, günün sonunda merkezden uzaklaştırılarak geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor.Bu sabah erken saatlerde Petit Chateau'nun önündeki kanal boyunca derme çatma çadırın kurulduğu; yorgan, battaniye, yatak ve şiltelerin üstünde onlarca insanın uyuduğu görüldü.Afgan ve Brundili sığınmacılar Ukraynalılar için ayrılan binanın önünde yatıyorÇoğu Afgan ve Burundili 200 kadar kişi de Schaerbeek semtinde Ukraynalılar için ayrılan bir binanın önünde yatıyor.Belçika'da bir yılı aşkın süredir devam eden kriz, son haftalarda refakatçisi bulunmayan 21 çocuk sığınmacının sokağa terk edilmesiyle tekrar şiddetlenmişti. Yetkililer, ek barınak inşa edileceği yönünde haberler verse de durum değişmedi. Sivil toplum kuruluşları, bu kişilere imkanları dahilinde gıda, giysi ve sağlık desteği sağlıyor. Belediyelerin yerel yardım sistemlerinin devreye sokulmasının sorunu çözeceğine dikkati çeken kuruluşlar, devletin buna mülteciler için çekici bir merkez haline gelmeme amacıyla başvurmadığını belirtiyor.
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belçika, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı krizi, afgan sığınmacı

Kabul merkezleri doldu: Belçika'da sığınmacılar sokaklarda kalıyor

13:42 28.10.2022 (güncellendi: 14:05 28.10.2022)
© AABelçika'da uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için Brüksel’de sokaklarda yatıp kalkıyor.
Belçika'da uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için Brüksel’de sokaklarda yatıp kalkıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Belçika'da uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için Brüksel’de sokaklarda yatıp kalkıyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, barınacak yer gösterilmemesi nedeniyle sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.
Sığınma başvurusu yapmak isteyenler, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) başkent Brüksel'deki "Petit Chateau" (Küçük Şato) adı verilen merkezinin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya giriyor.
Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle bu kişilerin çoğu, günün sonunda merkezden uzaklaştırılarak geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor.
Bu sabah erken saatlerde Petit Chateau'nun önündeki kanal boyunca derme çatma çadırın kurulduğu; yorgan, battaniye, yatak ve şiltelerin üstünde onlarca insanın uyuduğu görüldü.

Afgan ve Brundili sığınmacılar Ukraynalılar için ayrılan binanın önünde yatıyor

Çoğu Afgan ve Burundili 200 kadar kişi de Schaerbeek semtinde Ukraynalılar için ayrılan bir binanın önünde yatıyor.
Belçika'da bir yılı aşkın süredir devam eden kriz, son haftalarda refakatçisi bulunmayan 21 çocuk sığınmacının sokağa terk edilmesiyle tekrar şiddetlenmişti. Yetkililer, ek barınak inşa edileceği yönünde haberler verse de durum değişmedi. Sivil toplum kuruluşları, bu kişilere imkanları dahilinde gıda, giysi ve sağlık desteği sağlıyor. Belediyelerin yerel yardım sistemlerinin devreye sokulmasının sorunu çözeceğine dikkati çeken kuruluşlar, devletin buna mülteciler için çekici bir merkez haline gelmeme amacıyla başvurmadığını belirtiyor.
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