https://sputniknews.com.tr/20221028/izyumda-rusyayla-ilgili-olan-sokaklarin-isimleri-degistirilecek-1062820991.html

İzyum’da Rusya’yla ilgili olan sokakların isimleri değiştirilecek

İzyum’da Rusya’yla ilgili olan sokakların isimleri değiştirilecek

Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki İzyum şehrinin idaresi, Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilgili tüm sokak ve meydanların isimlerini değiştirmeyi planlıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T17:56+0300

2022-10-28T17:56+0300

2022-10-28T17:56+0300

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İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Sokak ve meydanların isimlerini değiştirme prosedürünü başlatıyoruz. Şehrin askeri idaresinin başkanı ilgili emri toponimi komisyonuna verdi. Şehri canlandırmaya, sokaklarını yıkayarak başlıyoruz” diye yazdı.İddialı altyapı projelerinin 'kızıl', 'devrimci', 'Tolstoy', 'Puşkin', 'Moskova' ve 'proletarya' sokaklarında değil, İvan Mazepa, Stepan Bandera, Yevgeniy Konovalts, Roman Şuheviç, Vasiliy Stus ve 'bağımsızlığı savunan günümüz kahramanlarının' isimlerini taşıyan sokaklarda uygulanması gerektiğini belirten yetkili, İzyum’un Gagarin Sokağı’na değil, Cevher Dudayev, Londra ve Letonya sokaklarına ihtiyacı olduğunu savundu.Kayıtsız olmayan herkesi, sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili müzakerelere ve fikir paylaşımına katılmaya ve davet eden Matsokin, “Başka işimiz yokmuş yönündeki eleştirileri kabul etmiyorum. Bu fikir Kremlin propagandasıdır” dedi.

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