https://sputniknews.com.tr/20221028/izmir-valiliginden-3-okul-birden-kapatildi-haberine-iliskin-aciklama-1062828341.html

İzmir Valiliği'nden '3 okul birden kapatıldı' haberine ilişkin açıklama

İzmir Valiliği'nden '3 okul birden kapatıldı' haberine ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T23:27+0300

2022-10-28T23:27+0300

2022-10-28T23:28+0300

ekonomi

izmir valiliği

izmir

okul

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İzmir Valiliği'nden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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