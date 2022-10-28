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https://sputniknews.com.tr/20221028/izmir-valiliginden-3-okul-birden-kapatildi-haberine-iliskin-aciklama-1062828341.html
İzmir Valiliği'nden '3 okul birden kapatıldı' haberine ilişkin açıklama
İzmir Valiliği'nden '3 okul birden kapatıldı' haberine ilişkin açıklama
İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T23:27+0300
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ekonomi
izmir valiliği
izmir
okul
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İzmir Valiliği'nden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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izmir valiliği, izmir, okul
izmir valiliği, izmir, okul

İzmir Valiliği'nden '3 okul birden kapatıldı' haberine ilişkin açıklama

23:27 28.10.2022 (güncellendi: 23:28 28.10.2022)
© DHAİzmir Valiliği
İzmir Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© DHA
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İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar başlanacağını, bir okulun ihale sürecinin ise 45 gün içinde başlayacağını duyurdu.
İzmir Valiliği'nden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.
19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bunun üzerine şantiyenin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Akabinde bakanlığın müşavir firması tarafından 28 Ekim 2022'de revize ihale dosyası bakanlığa teslim edilmiştir. Bakanlıkça ihale süreci başlatılacak olup, takriben 35-40 gün içerisinde okul inşaatına başlanılması planlanmaktadır. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda ise okulun inşaatı 45 gün içerisinde tamamlanacak olup, eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.
Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 24 derslikli ve bir atölye olarak Devlet Yatırım Programı’nda tanımlanmış, mimari projeleri çalışılarak belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulmuş, 26 Ekim 2022 tarihinde şantiye ruhsatı alınmıştır. Arazide zemin etüdü çalışmaları devam etmekte olup, zemin etüdü raporlamaları sonrasında 45 gün içerisinde okulun yapım ihale süreci başlayacaktır."
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