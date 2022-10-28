https://sputniknews.com.tr/20221028/iyi-parti-lideri-aksener-inancla-soyluyorum-13-cumhurbaskani-millet-ittifakinin-adayi-olacak-1062789822.html

İYİ Parti lideri Akşener: İnançla söylüyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak

İYİ Parti lideri Akşener: İnançla söylüyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İnançla gururla söylüyorum, 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın gösterdiği aday olacak inşallah" dedi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T02:07+0300

2022-10-28T02:07+0300

2022-10-28T02:17+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Demre Kekova Festivali" için geldiği ilçede partililer tarafından karşılandı.Bir otelde iş insanlarıyla bir araya gelen Akşener, Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen festivale katıldı.Akşener, yaptığı konuşmada, çoğunluğu genç ve kadın olan Demrelilerle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.Atatürk'ün "Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Akşener, Atatürk'ün Yörüklere, Türkmenlere niye güvendiğini, niçin gençlere Cumhuriyeti emanet bıraktığını çok iyi anladığını söyledi.Akşener, Antalya Büyükşehir ve Demre Belediyesinin yaptığı hizmetlere işaret ederek, "Eğer çalmazsanız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız demek ki sizin paranızla verginizle size hizmet edilebilirmiş" ifadesini kullandı.Türkiye'nin, Antalya'nın ve Demre'nin kaynaklarının hizmet etmeye yettiğini vurgulayan Akşener, "Demek ki bundan sonra size çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk, Antalya Büyükşehir alındıysa nasıl Demre, Elmalı alındıysa nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz, utandırmayacağız, üzmeyeceğiz. İnançla gururla söylüyorum, 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın gösterdiği aday olacak inşallah" diye konuştu.Konuşmaların ardından Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve protokol üyeleri, 20 projenin açılışını yaptı.Festival kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi.Programa, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve çok sayıda partili de katıldı.

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meral akşener, iyi parti