https://sputniknews.com.tr/20221028/italya-basbakani-meloni-ukraynadan-tahil-ihracati-anlasmasinin-yenilenmesini-umuyor-1062822785.html
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasının yenilenmesini umuyor
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasının yenilenmesini umuyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T18:58+0300
2022-10-28T18:58+0300
2022-10-28T18:58+0300
dünya
giorgia meloni
italya
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
tahıl
tahıl ihracatı
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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, İtalyan liderin, uluslararası ittifaklar çerçevesinde Roma'nın, Kiev'e siyasi, askeri, ekonomik, insani ve yeniden yapılanma alanlarındaki desteğini yinelediği kaydedildi.Açıklamada, "Başbakan, olası bir gıda krizinin önlenmesi için temel teşkil eden Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın yenilenmesini umduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.Meloni, Scholz ile de telefonda görüştüMeloni, bugünkü telefon diplomasisi kapsamında Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile de görüştü.Meloni'nin Kiev'e desteğini Scholz'a da teyit ettiği kaydedilen açıklamada, "Meloni ve Scholz, AB Zirvesi sonuçları doğrultusunda enerji dosyasını da ele aldı. Meloni, Avrupa'da kaydedilen ilerlemenin önemine vurgu yaptı ve enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik somut önlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşılması aciliyetini yineled." ifadeleri kullanıldı.Bu arada, Meloni'nin göreve geldikten sonra yurt dışı ilk gezisini Brüksel'e Avrupa Birliği'ne (AB) yapacağı bildirildi.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin 3 Kasım'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceği belirtildi.
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giorgia meloni, italya, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, tahıl, tahıl ihracatı
giorgia meloni, italya, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, tahıl, tahıl ihracatı
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasının yenilenmesini umuyor
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın yenilenmesini umduğunu söylediği bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, İtalyan liderin, uluslararası ittifaklar çerçevesinde Roma'nın, Kiev'e siyasi, askeri, ekonomik, insani ve yeniden yapılanma alanlarındaki desteğini yinelediği kaydedildi.
Açıklamada, "Başbakan, olası bir gıda krizinin önlenmesi için temel teşkil eden Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın yenilenmesini umduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.
Meloni, Scholz ile de telefonda görüştü
Meloni, bugünkü telefon diplomasisi kapsamında Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile de görüştü.
Meloni'nin Kiev'e desteğini Scholz'a da teyit ettiği kaydedilen açıklamada, "Meloni ve Scholz, AB Zirvesi sonuçları doğrultusunda enerji dosyasını da ele aldı. Meloni, Avrupa'da kaydedilen ilerlemenin önemine vurgu yaptı ve enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik somut önlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşılması aciliyetini yineled." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, Meloni'nin göreve geldikten sonra yurt dışı ilk gezisini Brüksel'e Avrupa Birliği'ne (AB) yapacağı bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin 3 Kasım'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceği belirtildi.