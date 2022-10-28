https://sputniknews.com.tr/20221028/isvec-basbakani-kristersson-turkiyenin-kuresel-teror-ile-mucadele-arzusuna-buyuk-saygi-duyuyoruz-1062809479.html

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz

İsveç Başbakanı Kristersson "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T16:01+0300

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türkiye

isveç

terör

ulf kristersson

terörle mücadele

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İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye ile üçlü mutbakata ilişkin "Türkiye'nin İsveç'ten üçlü mutabakttaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi tamamen hakkı" diye konuştu. Kristersson ayrıca "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıklamıştı.İsveç'te Başbakan Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" demişti.

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türkiye, isveç, terör, ulf kristersson, terörle mücadele