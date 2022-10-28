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İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz
İsveç Başbakanı Kristersson "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T16:01+0300
2022-10-28T16:01+0300
dünya
türkiye
isveç
terör
ulf kristersson
terörle mücadele
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İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye ile üçlü mutbakata ilişkin "Türkiye'nin İsveç'ten üçlü mutabakttaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi tamamen hakkı" diye konuştu. Kristersson ayrıca "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıklamıştı.İsveç'te Başbakan Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/erdogandan-nato-diplomasisi-4-kasimda-stoltenberg-8-kasimda-isvec-basbakani-ile-gorusecek-1062778900.html
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türkiye, isveç, terör, ulf kristersson, terörle mücadele

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz

16:01 28.10.2022
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Janerik Henriksson
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İsveç Başbakanı Kristersson "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye ile üçlü mutbakata ilişkin "Türkiye'nin İsveç'ten üçlü mutabakttaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi tamamen hakkı" diye konuştu. Kristersson ayrıca "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıklamıştı.
İsveç'te Başbakan Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" demişti.
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