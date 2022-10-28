https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-kadin-cinayeti-67-yasindaki-esini-oldurdu-1062798705.html
İstanbul'da kadın cinayeti: 67 yaşındaki eşini öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: 67 yaşındaki eşini öldürdü
İstanbul'da 67 yaşındaki Yüksel Çiftçi, tartıştığı kendisinden 2 yaş küçük karısı Fadime Çiftçi'yi silahla vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T12:40+0300
2022-10-28T12:40+0300
2022-10-28T12:40+0300
yaşam
istanbul
pendik
kadın cinayeti
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Pendik'te karısını silahla vurarak öldüren Yüksel Çiftçi aynı silahla intihar etti.DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki eşi Yüksel Çiftçi'yle tartışma yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, oğlunun evine gitti.Bir süre sonra eşi Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle Fadime Çiftçi'yi eve çağırdı. Eşinin yanına giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yüksel Çiftçi bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, "Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı" dedi.
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istanbul, pendik, kadın cinayeti
istanbul, pendik, kadın cinayeti
İstanbul'da kadın cinayeti: 67 yaşındaki eşini öldürdü
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İstanbul'da 67 yaşındaki Yüksel Çiftçi, tartıştığı kendisinden 2 yaş küçük karısı Fadime Çiftçi'yi silahla vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.
Pendik'te karısını silahla vurarak öldüren Yüksel Çiftçi aynı silahla intihar etti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki eşi Yüksel Çiftçi'yle tartışma yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, oğlunun evine gitti.
Bir süre sonra eşi Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle Fadime Çiftçi'yi eve çağırdı. Eşinin yanına giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yüksel Çiftçi bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, "Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı" dedi.