https://sputniknews.com.tr/20221028/ismailagadan-talibana-ziyaret-medrese-acilisi-yaptilar-1062821205.html

İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar

İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar

İsmailağa Cemaati'nin Taliban ziyareti, haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Cemaat, ziyarette üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştü ve... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T18:08+0300

2022-10-28T18:08+0300

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yolcu yolunda gerek

ismailağa vakfı

ismailağa cemaati

afganistan

taliban

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27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan’ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı. İsmailağa heyeti daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüştü.Enver Aysever, haftanın gündemine giren ziyareti dinleyicileriyle birlikte yorumladı.

afganistan

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, afganistan, taliban, аудио