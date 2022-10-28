https://sputniknews.com.tr/20221028/ismailagadan-talibana-ziyaret-medrese-acilisi-yaptilar-1062821205.html
İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar
İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar
İsmailağa Cemaati'nin Taliban ziyareti, haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Cemaat, ziyarette üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştü ve... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T18:08+0300
2022-10-28T18:08+0300
2022-10-28T18:08+0300
yolcu yolunda gerek
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
afganistan
taliban
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27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan’ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı. İsmailağa heyeti daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüştü.Enver Aysever, haftanın gündemine giren ziyareti dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
afganistan
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, afganistan, taliban, аудио
ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, afganistan, taliban, аудио
İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar
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İsmailağa Cemaati'nin Taliban ziyareti, haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Cemaat, ziyarette üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştü ve medrese açılışı yaptı.
İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan’ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı. İsmailağa heyeti daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüştü.
Enver Aysever, haftanın gündemine giren ziyareti dinleyicileriyle birlikte yorumladı.