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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221028/ismailagadan-talibana-ziyaret-medrese-acilisi-yaptilar-1062821205.html
İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar
İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar
İsmailağa Cemaati'nin Taliban ziyareti, haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Cemaat, ziyarette üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştü ve... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T18:08+0300
2022-10-28T18:08+0300
yolcu yolunda gerek
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ismailağa cemaati
afganistan
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27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan’ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı. İsmailağa heyeti daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüştü.Enver Aysever, haftanın gündemine giren ziyareti dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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Enver Aysever
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ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, afganistan, taliban, аудио
ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, afganistan, taliban, аудио

İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret: Medrese açılışı yaptılar

18:08 28.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
27.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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İsmailağa Cemaati'nin Taliban ziyareti, haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Cemaat, ziyarette üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştü ve medrese açılışı yaptı.
İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan’ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı. İsmailağa heyeti daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüştü.
Enver Aysever, haftanın gündemine giren ziyareti dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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