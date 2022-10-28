https://sputniknews.com.tr/20221028/iranin-muharebe-ihalarinin-imkan-ve-kabiliyetleri-1062765540.html

İran'ın muharebe İHA'larının imkan ve kabiliyetleri

İran'ın muharebe İHA'larının imkan ve kabiliyetleri

Geride kalan on yıllar boyunca İran, kayda değer sayıda insansız hava aracı geliştirmeyi ve fırlatmayı başardı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T18:48+0300

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Bu sayede İran, sadece bu tür ekipmanları satın almak için yurtdışında yaptığı araştırmaları sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası insansız hava aracı (İHA) pazarına da girmeyi başardı.İran, İHA'ları silahlı kuvvetler, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük birliklerde kullanıyor.İran, küresel İHA üretiminde hem teknoloji hem de konsept açısından lider konumda bulunuyor.Sputnik'in hazırladığı infografikte İran'ın İHA filosuyla ilgili bilgilere göz atabilirsiniz.

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