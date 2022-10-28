https://sputniknews.com.tr/20221028/ingiltere-rusyadan-lng-ithalati-1-ocaktan-itibaren-durdurulacak-1062823822.html
İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak
İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına son verileceğini belirtti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T20:09+0300
2022-10-28T20:09+0300
2022-10-28T20:09+0300
dünya
ingiltere
rusya
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
ithalat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103550/16/1035501664_0:213:3764:2330_1920x0_80_0_0_4ec358b4f50291f6bf01178ce8c06021.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, 1 Ocak 2023’ten itibaren Rusya’dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durduracak” ifadesine yer verildi.Daha önce Bloomberg, İngiltere’nin kışın beklenen enerji krizi öncesinde, ABD’den 20 yıl vadeyle LNG ithalatını sağlamak için uğraştığını bildirmişti.
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103550/16/1035501664_186:0:3578:2544_1920x0_80_0_0_8535c3527712c178e42cc105477753f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat
ingiltere, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat
İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına son verileceğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, 1 Ocak 2023’ten itibaren Rusya’dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durduracak” ifadesine yer verildi.
Daha önce Bloomberg, İngiltere’nin kışın beklenen enerji krizi öncesinde, ABD’den 20 yıl vadeyle LNG ithalatını sağlamak için uğraştığını bildirmişti.