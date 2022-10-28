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https://sputniknews.com.tr/20221028/ingiltere-rusyadan-lng-ithalati-1-ocaktan-itibaren-durdurulacak-1062823822.html
İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak
İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına son verileceğini belirtti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T20:09+0300
2022-10-28T20:09+0300
dünya
ingiltere
rusya
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
ithalat
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, 1 Ocak 2023’ten itibaren Rusya’dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durduracak” ifadesine yer verildi.Daha önce Bloomberg, İngiltere’nin kışın beklenen enerji krizi öncesinde, ABD’den 20 yıl vadeyle LNG ithalatını sağlamak için uğraştığını bildirmişti.
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ingiltere, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat
ingiltere, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat

İngiltere: Rusya’dan LNG ithalatı 1 Ocak’tan itibaren durdurulacak

20:09 28.10.2022
© AP Photo / Murad SezerLNG
LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Murad Sezer
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına son verileceğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, 1 Ocak 2023’ten itibaren Rusya’dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durduracak” ifadesine yer verildi.
Daha önce Bloomberg, İngiltere’nin kışın beklenen enerji krizi öncesinde, ABD’den 20 yıl vadeyle LNG ithalatını sağlamak için uğraştığını bildirmişti.
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