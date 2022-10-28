https://sputniknews.com.tr/20221028/ingiltere-prensi-harrynin-ani-kitabi-ocak-2023te-cikacak-1062789004.html
İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak
İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak
İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabının gelecek yıl ocak ayında yayınlanacağı açıklandı. Kitapla ilgili 'sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T01:17+0300
2022-10-28T01:17+0300
2022-10-28T01:24+0300
dünya
prens harry
kitap
penguin random house
anı kitabı
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Penguin Random House, İngiltere Prensi Harry'nin 'Spare' adlı kitabın 10 Ocak 2023'te raflarda yer alacağı duyurdu.Kitabın İspanyolca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Portekiz Portekizcesi, Basitleştirilmiş Çince, Danca, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İsveççenin aralarında olduğu 15 dilde yayımlanacağı kaydedildi.Eserin, Harry'nin seslendirmesini yapacağı sesli kitap versiyonunun olacağı belirtilen Penguin Random House tarafından yapılan açıklamada, "Spare, okuyucularını 20'nci yüzyılın en yakıcı görüntülerinden birine götürüyor: Dünya keder ve korku içinde izlerken iki genç oğlan, iki prens annelerinin tabutunun arkasında yürüyor" ifadesi kullanıldı.Kitabın 'sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın' olduğu aktarıldı.Penguin Random House CEO'su Markus Dohle, şirketinin Sussex Dükü Prens Harry'nin anılarını yayımlamaktan 'onur duyduğunu' söyledi.
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prens harry, kitap, penguin random house, anı kitabı
prens harry, kitap, penguin random house, anı kitabı
İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak
01:17 28.10.2022 (güncellendi: 01:24 28.10.2022) Abone ol
İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabının gelecek yıl ocak ayında yayınlanacağı açıklandı. Kitapla ilgili 'sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın' açıklaması yapıldı.
Penguin Random House, İngiltere Prensi Harry'nin 'Spare' adlı kitabın 10 Ocak 2023'te raflarda yer alacağı duyurdu.
Kitabın İspanyolca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Portekiz Portekizcesi, Basitleştirilmiş Çince, Danca, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İsveççenin aralarında olduğu 15 dilde yayımlanacağı kaydedildi.
Eserin, Harry'nin seslendirmesini yapacağı sesli kitap versiyonunun olacağı belirtilen Penguin Random House tarafından yapılan açıklamada, "Spare, okuyucularını 20'nci yüzyılın en yakıcı görüntülerinden birine götürüyor: Dünya keder ve korku içinde izlerken iki genç oğlan, iki prens annelerinin tabutunun arkasında yürüyor" ifadesi kullanıldı.
Kitabın 'sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın' olduğu aktarıldı.
Penguin Random House CEO'su Markus Dohle, şirketinin Sussex Dükü Prens Harry'nin anılarını yayımlamaktan 'onur duyduğunu' söyledi.