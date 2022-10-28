https://sputniknews.com.tr/20221028/ilk-evim-ilk-isyerim-projesine-8-milyon-basvuru-1062821314.html
İlk Evim İlk İşyerim projesine 8 milyon başvuru
İlk Evim İlk İşyerim projesine 8 milyon başvuru
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu açıkladı 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T18:22+0300
2022-10-28T18:22+0300
2022-10-28T18:22+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu açıkladı.Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:20 yılda çok büyük atılımlar gerçekleşti. Hemen hemen her alanda... Şehirlerin ihyası, inşası adına çok önemli projeler gerçekleşti.İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısı 8 milyona ulaştı, 5 milyon geçerli başvuru var.İlk Evim İlk İşyerim projesi, Türkiye Yüzyılı projesidir. Çevre, insan, doğa odaklı anlayışla muhteşem Türk şehirleri... Türkiye Yüzyılı'nda 7 kıtaya anlatacağımız anlayışla bir şehircilik anlayışı olacaktır.Bu ilk projenin ilk etabı. 2., 3. etap olacak. 2 milyona yakın vatandaşımıza bu evlerin erişimi sağlanacak. Geride kimsenin bırakılmadığı, tüm kesimlerin içinde yer aldığı bir proje.
türkiye
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı
İlk Evim İlk İşyerim projesine 8 milyon başvuru
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu açıkladı.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
20 yılda çok büyük atılımlar gerçekleşti. Hemen hemen her alanda... Şehirlerin ihyası, inşası adına çok önemli projeler gerçekleşti.
İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısı 8 milyona ulaştı, 5 milyon geçerli başvuru var.
İlk Evim İlk İşyerim projesi, Türkiye Yüzyılı projesidir. Çevre, insan, doğa odaklı anlayışla muhteşem Türk şehirleri... Türkiye Yüzyılı'nda 7 kıtaya anlatacağımız anlayışla bir şehircilik anlayışı olacaktır.
Bu ilk projenin ilk etabı. 2., 3. etap olacak. 2 milyona yakın vatandaşımıza bu evlerin erişimi sağlanacak. Geride kimsenin bırakılmadığı, tüm kesimlerin içinde yer aldığı bir proje.