https://sputniknews.com.tr/20221028/hapis-cezasi-istenen-neymarin-davasinda-karar-aciklandi-1062823333.html
Hapis cezası istenen Neymar'ın davasında karar açıklandı
Hapis cezası istenen Neymar'ın davasında karar açıklandı
Mahkeme, Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T19:22+0300
2022-10-28T19:22+0300
2022-10-28T19:22+0300
spor
neymar
dava
duruşma
delil
delil yetersizliği
beraat
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Daha önce yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler için karar verildi.Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapis davası açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.İddiada ayrıca yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, babası, Barcelona başkanı ve bazı yöneticilerden toplamda 150 milyon Euro tazminat talep edilmişti. Mahkeme delil yetersizliğinden tüm davalıları beraat ettirdi.Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi. Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.
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neymar, dava, duruşma, delil, delil yetersizliği, beraat
neymar, dava, duruşma, delil, delil yetersizliği, beraat
Hapis cezası istenen Neymar'ın davasında karar açıklandı
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Mahkeme, Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.
Daha önce yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler için karar verildi.
Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapis davası açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.
İddiada ayrıca yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, babası, Barcelona başkanı ve bazı yöneticilerden toplamda 150 milyon Euro tazminat talep edilmişti. Mahkeme delil yetersizliğinden tüm davalıları beraat ettirdi.
Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi. Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.