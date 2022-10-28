https://sputniknews.com.tr/20221028/hapis-cezasi-istenen-neymarin-davasinda-karar-aciklandi-1062823333.html

Hapis cezası istenen Neymar'ın davasında karar açıklandı

Hapis cezası istenen Neymar'ın davasında karar açıklandı

Mahkeme, Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T19:22+0300

2022-10-28T19:22+0300

2022-10-28T19:22+0300

spor

neymar

dava

duruşma

delil

delil yetersizliği

beraat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062403012_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a1f512147b245968cb359370492f5636.jpg

Daha önce yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler için karar verildi.Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapis davası açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.İddiada ayrıca yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, babası, Barcelona başkanı ve bazı yöneticilerden toplamda 150 milyon Euro tazminat talep edilmişti. Mahkeme delil yetersizliğinden tüm davalıları beraat ettirdi.Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi. Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

neymar, dava, duruşma, delil, delil yetersizliği, beraat