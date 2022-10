https://sputniknews.com.tr/20221028/gunde-en-az-90-bardak-cay-tuketiyor-icemedigimde-krize-giriyorum-cebimde-poset-cayla-geziyorum-1062810475.html

Günde en az 90 bardak çay tüketiyor: 'İçemediğimde krize giriyorum, cebimde poşet çayla geziyorum'

Günde en az 90 bardak çay tüketiyor: 'İçemediğimde krize giriyorum, cebimde poşet çayla geziyorum'

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şafak Deliçakar, günde 90 ila 120 bardak çay içiyor.

Çay bağımlısı olan ve günde en az 90, en fazla 120 bardak çay içen Şafak Deliçakar, çevresindeki arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Hayatının çay içmeden devam ettiremediğini söyleyen Şafak Deliçakar, cebinde poşet çay ile dolaşıyor.Çay bağımlılığının çocukluk yıllarında başladığını belirten Şafak Deliçakar, ilk başlarda günlük 30-40 bardak çay içtiğini daha sonrasında da sayının git gide arttığını söyleyerek, “Ben çocukluğumda rahmetli babama çok özenirdim. Babam çok basiretli dünya görüşü çok geniş bir insandı ve çay bağımlısıydı. Günde 30-40 bardak ile başladım, bu zamanla arttı" dedi.‘Askerde 80 dakikada 11 demlik çay içtim’Askerlik yıllarının başlarında istediği zaman çay içemediği için sorunlar yaşadığını dile getiren Deliçakar, bir keresinde komutana "Çay içmeden duramıyorum" dediğini, daha sonrasında da komutanın kendisini yemekhaneye yolladığını anlatarak, “En enteresan anılarım askerlik yıllarında oldu. Askere gittiğimin ilk iki günü hiç çay içemedim. Üçüncü gün sabah kalktım sabah koşusu yapmadım çavuşlar, astsubaylar itikleye itikleye startı geçmemi bekliyorlardı. Üçüncü gün içtimaya çıktık. İçtima bittikten sonra 'komutanım bir maruzatım var' dedim. 'Söyle' dedi. Ben de 'çay bağımlısıyım. Çay içemediğim için sabah sporda koşu yapamadım, acil çay içmem gerekiyor' diye söyledim. Tir tir titriyorum, elim ayağım tutmuyor. Komutanım bana 'sen benimle dalgamı geçiyorsun' diyerek kızdı. 'Hayır komutanım' dedim tüfek de elimden düştü düşecek, o dereceye geldim. Komutan yanına bölük çavuşunu çağırdı, 'al bunu dedi yemekhaneye götür, içebildiği kadar çay içsin. Sonra yanıma getir' dedi. 80 dakikada orta boy 11 demliği bitirdim. Kurumuş toprak gibiydim bana bir can geldi, nefes geldi. Geldim içtima alanında bir tekmil verdim. Etimesgut çınlıyordu, o derece kendime geldim” dedi.‘Görevdeyken miğferin içerisine su doldurdum, sallama çay demledim’Askerlik anılarının bir diğerinde ise görev sırasında miğferinin içerisinde çay demlediğini ifade eden Deliçakar, “Usta birliğini Şanlıurfa’da yaptım. Her 3 ayda bir Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tatbikata gidiyorduk. Ben şarjör yerlerinin altını poşet çay ile dolduruyordum. Derin bir çukur kazdım, başımdaki miğferi çıkardım mataradaki asker arkadaşlarımın sularından miğfere döktüm ve orada suyu kaynattım. Poşet çayları içine attım. Nöbetçi komutan beni yakaladı. Çay içerken 'nasıl yaptın bunu' dedi. Ben de anlattım” diye konuştu.Şu an ise günlük ortalama olarak 90 ile 120 bardak arasında çay içtiğine dikkat çeken Deliçakar, “Mesela hastanelerde refakatçi kaldığım zaman termos yanımda hiç eksik olmaz. Antalya’da görevliyken arkadaşlarım benden habersiz kaç bardak çay içtiğimi hesaplamışlar, 90. bardakta bırakmışlar. Bunun haricinde bir veya bir buçuk demlik çay içmeden asla çıkmam. Akşam da eve gittiğim zaman bu içtiğim bardakların haricine iki veya iki buçuk demlik çay içerim. Günlük 90 bardak çaydan aşağı inmiyor, 120 bardak çaydan da yukarı çıkmıyor. Çay içemediğim zaman krize giriyorum. Benim evdeki demlikten ortalama 28 bardak çay çıkıyor. Normal çay bardağı ile 28 bardak çıkıyor. Kupadan da ise 12-13 bardak çay çıkıyor” şeklinde konuştu.

