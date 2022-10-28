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https://sputniknews.com.tr/20221028/gulsum-khalilova-istanbulda-gozaltina-alindi-1062808933.html
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı
Rusya'nın Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekat sırasında çektiği videolarla gündem olan Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı.Sol Haber'in aktardığı habere göre Hırvatistan'ın başkenti Zagrep’ten gelen Khalilova İstanbul'a girişinde gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusyanin-kievin-kirli-bomba-provokasyonu-yapabilecegi-endisesi-ne-anlama-geliyor--1062685407.html
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gülsüm khalilova, rusya, ukrayna
gülsüm khalilova, rusya, ukrayna

Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı

15:49 28.10.2022 (güncellendi: 15:59 28.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter Gülsüm Khalilova
Gülsüm Khalilova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Rusya'nın Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekat sırasında çektiği videolarla gündem olan Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı.
Sol Haber'in aktardığı habere göre Hırvatistan'ın başkenti Zagrep’ten gelen Khalilova İstanbul'a girişinde gözaltına alındı.
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