https://sputniknews.com.tr/20221028/gulsum-khalilova-istanbulda-gozaltina-alindi-1062808933.html
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı
Rusya'nın Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekat sırasında çektiği videolarla gündem olan Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:49+0300
2022-10-28T15:49+0300
2022-10-28T15:59+0300
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rusya
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Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı.Sol Haber'in aktardığı habere göre Hırvatistan'ın başkenti Zagrep’ten gelen Khalilova İstanbul'a girişinde gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusyanin-kievin-kirli-bomba-provokasyonu-yapabilecegi-endisesi-ne-anlama-geliyor--1062685407.html
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gülsüm khalilova, rusya, ukrayna
gülsüm khalilova, rusya, ukrayna
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı
15:49 28.10.2022 (güncellendi: 15:59 28.10.2022) Abone ol
Rusya'nın Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekat sırasında çektiği videolarla gündem olan Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gülsüm Khalilova İstanbul'da gözaltına alındı.
Sol Haber'in aktardığı habere göre Hırvatistan'ın
başkenti Zagrep’ten gelen Khalilova İstanbul'a
girişinde gözaltına alındı.