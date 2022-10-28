https://sputniknews.com.tr/20221028/gorevden-ihrac-edilen-astsubay-1-milyon-770-bin-kacak-makaronla-yakalandi-1062791888.html
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı
Kocaeli’de durdurulan panelvan araçta 1 milyon 770 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Şahsın, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında görevinden ihraç edilmiş... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T06:26+0300
2022-10-28T06:26+0300
2022-10-28T06:26+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
kocaeli
makaron
ihraç
meslekten ihraç
astsubay
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Olay, Derince ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce durdurulan panelvanda arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 1 milyon 770 bin adet, dal olarak TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.Öte yandan olayla ilgili yakalanan şahıs R.G.’nin 2016 yılında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, görevinden ihraç edilmiş astsubay olduğu ortaya çıktı.Şahıs hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde tahkikat evrakı düzenlenirken adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), kocaeli, makaron , ihraç, meslekten ihraç, astsubay
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), kocaeli, makaron , ihraç, meslekten ihraç, astsubay
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı
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Kocaeli’de durdurulan panelvan araçta 1 milyon 770 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Şahsın, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında görevinden ihraç edilmiş astsubay olduğu ortaya çıktı.
Olay, Derince ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce durdurulan panelvanda arama yapıldı.
Yapılan arama neticesinde 1 milyon 770 bin adet, dal olarak TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili yakalanan şahıs R.G.’nin 2016 yılında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, görevinden ihraç edilmiş astsubay olduğu ortaya çıktı.
Şahıs hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde tahkikat evrakı düzenlenirken adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.